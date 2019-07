Cultura e spettacolo : lucca summer festival



Successo per i "The Good, the Bad & the Queen" al Lucca Summer Festival

sabato, 20 luglio 2019, 23:43

di gabriele muratori

Ed è la volta dei "The Good, the Bad & the Queen" ad illuminare il palco Summer Festival di Piazza Napoleone edizione 2019. Di fronte ad un pubblico non proprio numeroso, ma ugualmente appassionato, la super band britannica, costituita da Damon Albarn, voce e tastiera anche dei Blur e Gorillaz, Paul Simonon ex bassista dei The Clash, Simon Tong ex chitarra dei The Verve, e Tony Allen longevo batterista degli Africa 70, Fela Kuti e Manu Dibango, ha toccato la città di Lucca per la loro unica tappa italiana del loro tour attuale. In circa due ore, il complesso ha suonato quasi interamente il repertorio dei due propri album, il primo, "The Good, the Bad & the Queen", derivato appunto dal nome del gruppo creatosi nel 2007, ed il secondo, "Merrie Land", finito di comporre lo scorso novembre. Musiche suoni e melodie incentrate sul tema della vita e sui declini attuali del Regno Unito, cantate da Damon Albarn, come sempre, con un tono ironico e ribelle. Piccolo siparietto per l'anziano batterista africano, che ha festeggiato sul palco del Summer il suo sessantanovesimo compleanno. Quindi, tripudio finale della band, che saluta Lucca, dinanzi a pochi ma calorosi fans in delirio.

Foto di Cinzia Guidetti