“Suor Angelica” rivivrà nel chiostro del monastero agostiniano di Vicopelago

martedì, 23 luglio 2019, 16:27

di barbara ghiselli

Un'occasione unica, quella di martedì 30 luglio alle ore 21 quando, all'interno del monastero agostiniano di Vicopelago, si potrà assistere a un vero e proprio viaggio lirico emozionale grazie alla messa in scena di “Suor Angelica” di Giacomo Puccini. L'evento che ha il titolo “Quando potrò baciarti” è stato presentato questa mattina in conferenza stampa nell'hotel “Palazzo Alexander” da Silvana Froli, presidente del club La Boheme e soprano protagonista della suddetta opera, Tiziana Criscuoli, segretaria artistica del club la Boheme e voce narrante in “Suor Angelica”, il regista Nicola Fanucchi e Michele Bianchi, esperto critico pucciniano e rappresentante dei Lions club Lucca Host che, durante la serata, si occuperà di fare un'introduzione dello spettacolo al pubblico presente.

“E' veramente una grande soddisfazione – ha sottolineato Froli – mettere in scena l'opera nel luogo dove la sorella prediletta di Giacomo Puccini era madre superiora e dove il Maestro stesso amava recarsi per la quiete e la solitudine che lo ispirava nelle sue composizioni. Un luogo austero ma ricco di spiritualità, dove Puccini eseguì per la prima volta al pianoforte “Suor Angelica”.

Froli ha spiegato che per far rivivere la storia di “Suor Angelica”, quest'anno, a differenza dello scorso, che avevano a disposizione solo gli spazi del giardino dell'asilo e della chiesetta, il monastero agostiniano aprirà anche la parte del chiostro che sarà il teatro dove si svolgerà l'opera e luogo descritto proprio nel libretto della stessa; gli spettatori, per l'occasione, potranno accedervi dall'ingresso principale.

“ Suor Angelica narra la storia – ha fatto presente Fanucchi – di una donna violentata su più fronti, costretta e abusata nei suoi sentimenti più profondi ma che riuscirà a trovare la sua rinascita, il suo riscatto. In questo caso quindi l'arte e la musica sono dei mezzi per porsi delle domande su una tematica importante come quella della violenza sulle donne, un modo quindi per fare riflessioni più ampie e profonde sull'argomento”. A questo proposito, Froli ha ricordato che i costumi dell'opera quest'anno sono stati realizzati dal laboratorio del centro antiviolenza “La luna”, un valore aggiunto dunque per questa iniziativa. Alla conferenza è stato anche detto che l'evento si terrà proprio nel periodo della Summer School sui nuovi scenari per patrimoni monastici dismessi (25 luglio – 3 agosto) dove sarà preso come caso di studio proprio l'ex monastero delle monache agostiniane di Vicopelago.

“Quest'anno ricorre il centesimo anniversario – ha evidenziato Bianchi – dalla prima rappresentazione in Italia di “Suor Angelica”, il fatto che martedì 30 luglio venga riproposta proprio nel luogo dove Puccini suonò l'ineguagliabile musica della sua opera alle numerose suore del convento, non può farci che piacere”.

L'evento nato dall'idea del club “La boheme” ha avuto il contributo dell'associazione culturale Melete di Noto a Siracusa e il sostegno dei Lions Club Lucca Host, dell'oleificio Rocchi e dell'hotel “palazzo Alexander”. E' possibile prenotarsi all'iniziativa presso l'albergo “palazzo Alexander di via Santa Giustina o la sera del 30 luglio direttamente all'ex monastero a Vicopelago dalle 19.30 alle 20.30. I posti saranno 120 e per assistere allo spettacolo è richiesto un contributo benefico di 15 euro che andranno a sostegno delle spese per il recupero del monastero. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare inoltre al 3473578758 o 3477361788.

Froli al termine della conferenza stampa ha annunciato anche l'intenzione di formare a settembre un “club dei dodici”, un'associazione per promuovere Puccini e le sue opere in Italia e nel mondo.