Tarantelle e valzer risuonano nello scenario della chiesa di San Michele in Foro

lunedì, 1 luglio 2019, 16:36

Grandissima soddisfazione e gioia per il successo scolastico dei ragazzi del Liceo Internazionale Quadriennale ad indirizzo linguistico di Lucca che, per primi in Toscana, hanno conseguito il diploma di maturità in quattro anni, proprio come avviene nella maggior parte dei paesi europei

lunedì, 1 luglio 2019, 16:34

I migliori 360 hanno potuto accedere alla formazione gratuita di 3 mesi organizzata dalle università e dai centri di ricerca afferenti al Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) e, tra questi, solo in 72 (4 per ciascuna delle 18 squadre) hanno superato l'ultima selezione per partecipare alla gara finale del...

lunedì, 1 luglio 2019, 12:48

Chorus Show: tutte le note più celebri dei musical interpretate a più voci. Parte con la LYM Academy (Lucca Youth Musical Academy) di Lucca, e con la direzione artistica del Maestro Vijay Pierallini, il nuovo coro aperto a coristi dai 18 ai 35 anni espressamente dedicato ai repertorio musical

lunedì, 1 luglio 2019, 12:22

Prosegue la collaborazione tra Circolo Lucca Jazz e Animando con 15 appuntamenti tra luglio e agosto

lunedì, 1 luglio 2019, 08:37

In una Lucca ancora emozionata per la splendida serata che ha visto il concerto del maestro Ennio Morricone, nemmeno il tempo di respirare che, in una Piazza Napoleone gremita in ogni ordine di posto, tocca al "principe" De Gregori regalare emozioni vere per un concerto che non sarà facile dimenticare

domenica, 30 giugno 2019, 21:37

Un nuovo grande appuntamento musicale alla chiesa di San Giovanni: venerdì 5 luglio (dalle 21.30) ecco "Discus Throw", il concerto di presentazione del nuovo album della OsmannGold Swing Band, irresistibile Orchestra toscana che da anni collabora a stretto contatto con il Puccini e la sua Lucca Festival