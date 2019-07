Cultura e spettacolo



Teatro Estate, si presenta il libro dello scrittore lucchese Stefano Fava

lunedì, 8 luglio 2019, 10:12

In uscita la settimana prossima, con l'editore Cinquemarzo di Viareggio, il libro "Tango Argentino, la bellezza in un abbraccio. Storia del Tango, storie di emigranti" di Stefano Fava. Il volume verrà presentato martedì 30 luglio alle 18 nell'ambito della rassegna Teatro Estate nella Pineta di Ponente di Viareggio.



Nella prima parte si ripercorrono le tappe dell'ondata migratoria che portò molti dei nostri connazionali a cercare fortuna al di là dell'oceano seguendo velleità e promesse che in molti casi si rivelarono illusorie. Non si tratta di elenchi di dati statistici e di avvenimenti, ma di un racconto "scaldato" da testimonianze dirette dei nostri emigranti che, attraverso frammenti di lettere scritte spesso in un Italiano incerto, raccontano la loro storia di sogni e sofferenze.



Una parte di essi e i loro discendenti contribuirono a creare il Tango. Nella seconda parte del libro si tracciauna storia di di questa forma espressiva dalla sua origine nel mondo della prostituzione e della mala vita degli ambienti del porto, fino alla sua accettazione da parte della società borghese per arrivare all'apice della sua età d'oro negli anni '40 del Novecento.

L'analisi storica e sociologica prende in considerazione lo sviluppo delle tre facce del genere: il tango come musica, come ballo e come produzione di testi delle sue canzoni, ma anziché inquadrare l'argomento in un'ottica puramente compilativa, cerca di proporre riflessioni sulla contemporaneità, sui motivi cioè per i quali il Tango è resuscitato a distanza di 150 anni dalla sua nascita e in quali modi si possano godere il suo fascino e la sua bellezza nel terzo millennio.Il lavoro è punteggiato da sezioni chiamate "Intermezzi" in cui si raccontano, in modo più narrativo e attraverso la lente di una maggiore soggettività, episodi legati all'argomento e al processo di ricerca che ha portato alla scrittura del libro.



Mi permetto di aggiungere che al momento attuale l'offerta editoriale su questo argomento è estremamente limitata. La quasi totalità dei testi sulla storia e sociologia del tango è disponibile solo in spagnolo, mentre le pubblicazioni nel nostro paese sono pochissime e spesso si riducono a compilazioni di nomi e brani stilati in ordine alfabetico dove l'approfondimento critico è quasi sempre scarso o inesistente.



Stefano Fava è nato a Lucca. E' un insegnante e ballerino di Tango Argentino e un docente di Letteratura Italiana e Storia nelle scuole superiori. Dal 1997 al 2012 ha vissuto in Inghilterra dove, accanto all'attività di insegnante di Lingua e Letteratura Italiana in varie istituzioni fra le quali il King's College di Londra e la Essex University, ha fondato nel 2002 la prima scuola di Tango Argentino della capitale britannica. Da vent'anni insegna il tango in vari festival internazionali e dopo aver insegnato dal 2013 al 2017 a Milano all'Accademia di Tango di Miguel Ángel Zotto, uno dei ballerini di tango argentini più famosi al mondo, dal 2017 ha la sua scuola, Movimento Tango, con due sedi principali a Milano e a Lucca, ma con la quale organizza festival ed eventi in tutta Italia. È l'organizzatore del Lucca Tango Festival che da tre anni porta in città, le migliori orchestre e i migliori ballerini argentini del mondo. L'edizione di quest'anno, la quarta, si terrà al Real Collegio dal 10 al 13 ottobre 2019.