Cultura e spettacolo



Terzo appuntamento con le serate futuriste al Lu.C.C.A. - Lucca Center of Contemporary Art

mercoledì, 10 luglio 2019, 15:27

“SERATE FUTURISTE”

Continuano le “Serate Futuriste” del Lu.C.C.A. - Lucca Center of Contemporary Art arrivate ormai al terzo appuntamento. Giovedì 11 luglio 2019 dalle ore 19 alle 21,30 si potrà visitare la mostra “Fortunato Depero. Dal sogno futurista al segno pubblicitario” con biglietto di ingresso ridotto mentre si potrà accedere gratuitamente nel Lu.C.C.A. Lounge&Underground per la mostra di Giuseppe Ciccia “La sfida di Icaro”, ispirata al mito greco riletto in chiave contemporanea.

Negli stessi orari sarà attivo il FuturApe, l’angolo dei percorsi enogastronomici che ci farà scoprire i prodotti del territorio lucchese e toscano grazie alla collaborazione con Est – Event Service Tuscany. Sulla terrazza del museo si potranno ascoltare fino alle ore 22 le BalcoNote: improvvisazioni musicali con il violino elettrico di Ignazio Rossi.

In alternativa, per i più nottambuli, dalle ore 22 sarà possibile fare una speciale visita alla mostra di Depero approfittando del programma ForDepero che prevede uno spettacolo teatrale a tema con Antonella Lucii e Francesco Bargi, la ballerina Benedetta Bresson, i suoni di Edoardo Clermont e la consulenza di Angela Avitto.

Quando Depero progettò i costumi e la scenografia per ”Il canto dell’Usignolo” con musiche di Stravinskij non poteva immaginare che avrebbe dato inizio a un percorso inedito e dirompente che avrebbe cambiato il concetto di forma e di composizione nelle arti visive. La performance, ideata da Antonella Lucii, vuole partire dal mondo della danza per destrutturare la cultura convenzionale, minare le arti accademiche per ricostruire, seppure per una notte, un nuovo brandello di vita vera, sconcertante e profonda come le composizioni di Depero. I posti sono limitati e si consiglia la prenotazione allo 0583.492180.

Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra dalle ore 19 alle ore 21,30 e FuturApe: degustazioni enogastronomiche in collaborazione con Est – Event Service Tuscany; BalcoNote: musica dal vivo sulla terrazza dalle ore 20,30 alle ore 22; ForDepero: dalle ore 22 performance teatrali e musicali a tema all’interno della mostra “Fortunato Depero. Dal sogno futurista al segno pubblicitario”.