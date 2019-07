Cultura e spettacolo : lucca summer festival



Toto, 40 anni e non sentirli

sabato, 6 luglio 2019, 01:57

di cinzia guidetti

In un mondo che cambia di continuo poche sono le certezze: una di queste si chiama Toto. E i Toto di cambiamenti ne hanno visti tanti, da quelli fortuiti a quelli più sfortunati. Ma a distanza di 40 anni e con un organico decisamente rivoluzionato il sound è quello: quello riconoscibilissimo, e quello, primo tra tutti, non a caso, di Steve Lukather.

Lo sanno benissimo quelle circa 5 mila persone che ieri sera hanno affollato piazza Napoleone per la terza data (l'ultima italiana) del tour "40 trips around the sun" al Lucca Summer Festival.

Lo sanno quei fan, più o meno attempati (l'età andava dai 35 in su), che hanno cantato insieme a Steve Lukather, più in forma che mai, e un formidabile Joseph Williams a squarciagola sulle note di classici come Hold the line, Rosanna, Stop Loving you, o che si sono emozionati su cover come Human Nature (Michael Jackson) o While my guitar gently weeps (The Beatles), eseguita in ricordo di George Harrison oppure di I will remember dedicata agli scomparsi fratelli Porcaro.

La scaletta ben bilanciata, ha visto una parte centrale acustica e intima dove sono stati raccontati aneddoti su come è nato il gruppo, sono state fatte battute e dove Steve Lukather ha riportato episodi legati alla band quasi come se fosse una chiacchierata tra amici, molto intima, e nella quale sono anche emerse le doti del tastierista Dominique Talpin che alla fine di un assolo ha fatto letteralmente impazzire la platea che lo ha ricoperto di applausi.

21 canzoni e due ore di concerto sono volate grazie a una favolosa intesa sul palco tra tutti i musicisti tra cui da Warren Ham che è passato con disinvoltura dal sax tenore, al soprano, al flauto, al canto a Steve Porcaro (che Lukather non ha mancato di elogiare), a Shem Von Schroeck al basso e a Shannon Forrest alla batteria.

Da Girl Goodbye, poi, è stato un crescendo fino ad arrivare ad Africa dove sono saliti sul palco anche gli ZFG, la band dei figli d’arte Trev Lukather (chitarra) e Sam Porcaro (basso), il batterista Josh Devine (One Direction) e il cantante Jules Galli che avevano aperto ai Toto. Il pubblico, che fino a quel momento si era trattenuto, ha iniziato a ballare incitato anche dagli artisti, in un'esplosione di suoni e luci che ha invaso la platea. Applausi, a non finire non a caso, anche per un mago delle percussioni: Luis Conte che da solo ha fatto ballare una piazza intera sul ritmo di Africa.

E non poteva mancare il bis, Home of the breve, per lasciare il pubblico sazio di tanta bella musica.

Foto di Cinzia Guidetti