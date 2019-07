Cultura e spettacolo : lucca summer festival



Tour d'addio di Elton John, il saluto di 20 mila fan al Lucca Summer Festival

lunedì, 8 luglio 2019, 01:52

di cinzia guidetti

Non poteva esserci miglior addio. Un addio sentito, trascinante, coinvolgente, appagante quello di Elton John ieri sera al Lucca Summer Festival.

Il "Farewell yellow brick road" chiude le tappe europee del baronetto che nel 2020 concluderà definitivamente il suo lungo tour e si ritirerà dalle scene.

20 mila le persone sotto le Mura di Lucca nell’ex campo Balilla per rendere omaggio a sir Elton John. L’emozione è grande e forse è quella che fa da padrona per i primi pezzi tenendo la platea incollata alle sedie. Il concerto si apre con Bennie and the jets che riporta il pubblico al 1973. Non a caso il tour vuole ripercorrere la lunga carriera dell’artista toccando, con le canzoni, tappe importanti della sua vita. Per questo non possono mancare in scaletta brani come Sorry, Rocket Man, Someone saved my life tonight, Daniel. Ma è quasi a metà del concerto che il pubblico inizia a scaldarsi veramente. Dopo una indimenticabile Rocket Man, il baronetto attacca Take me to the pilot e la platea gli regala una standing ovation (non sarà l’unica durante il concerto), da lì, anche incitate dallo stesso Elton John le persone batteranno le mani, balleranno e addirittura si avvicineranno al palco per rendergli omaggio.

Dopo una toccante Candle in the wind Elton John fa una piccola pausa, tuoni e fulmini, come quelli che la mattina avevano squarciato il cielo di Lucca, ma fortunatamente finti, aprono la scena alla seconda parte del concerto dove il baronetto torna cambiato d’abito: completo azzurro, camicia rosa e un gatto stampato sulla schiena e più energico che mai.

Prende la parola prima di Believe. Diventa serio e racconta di una parte della sua vita che non gli piaceva. “Era il 1990 e ho capito che così non potevo andare avanti. Ho deciso di cambiare e di fare qualcosa per gli altri. Nel 1992 ho fondato la Elton John Aids Fondation. Nel 1992 si moriva di HIV adesso non esiste una cura, ma esistono dei farmaci e quindi dobbiamo chiedere alle multinazionali che abbassino il costo dei prezzi perché possano diventare accessibili a tutti”. E il pubblico non può che rispondere con un grande applauso.

Due ore e mezzo di concerto passate in un attimo tra brani infuocati e ballad, tra ricordi e il commiato di Elton John che sembra voler spiegare al pubblico i suoi perché: da una parte è triste di non poter tornare in Italia a suonare perché gli piace, ma dall’altra è felice perché dopo questo addio potrà dedicarsi ai figli. “Voglio ringraziare voi – dice rivolgendosi al pubblico – per avermi sostenuto comprando i dischi, i biglietti dei miei concerti e i gadget” e così esprime gratitudine dal profondo del cuore e il pubblico gli dedica un bellissimo applauso.

Con Saturday night e suggestivi coriandoli sparati in cielo Elton John si congeda dal pubblico che resta in attesa del bis. Il baronetto torna sul palco in kimono blu e con Your song e Goodbye yellow brick road dà definitivamente l’addio all’Italia. Si toglie il kimono e sotto indossa la tuta del manifesto del tour e come nel tour dà le spalle e si allontana dal suo amato pubblico per andare a dedicarsi alla sua amata famiglia.

Foto di Cinzia Guidetti