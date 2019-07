Cultura e spettacolo : lucca summer festival



Un Eros pirotecnico anima piazza Grande

mercoledì, 17 luglio 2019, 01:16

di giulia del chiaro

Una presenza di palco coinvolgente per un “best of” capace di alternare con eleganza pezzi storici e successi degli ultimi anni che, mescolando toni melodici con ritmi latini e arrangiamenti rock, ha determinato il successo della tappa lucchese del tour di Eros.

È stata Lucca, infatti, la terza tappa del tour “Vita ce n’è” che, cominciato l’11 luglio, ha visto il cantautore romano tornare sulle scene dopo l’operazione subita alle corde vocali che lo ha costretto ad annullare diverse tappe nei mesi scorsi.

Sono passate da poco le 21 e sullo sfondo del palco appare un albero stilizzato ed intrecciato su sé stesso. Mancano ancora una ventina di minuti all’inizio dello spettacolo e già il pubblico comincia a farsi sentire. Migliaia di persone, di tutte le età, pronte ad accogliere il cantautore muniti di magliette e fasce. Passano pochi minuti ed un grido da sotto il palco si irradia velocemente in tutta la piazza per dare il benvenuto alla band e al protagonista indiscusso della serata: “dopo dieci anni – si rivolge al pubblico – il mio è un abbraccio virtuale a tutti voi!”.

È con un successo recente – “Vita ce n’è” – che Eros saluta la città e, poi, senza staccarsi dal microfono, con un breve intermezzo musicale, passa ad una serie di brani storici anni novanta come “Stella gemella”, “Favola” e – la pietra miliare – “Terra promessa” sostenuto da un pubblico che si scatena cantando, ballando e tenendo il ritmo con le mani.

Ironizza durante tutta la serata, Ramazzotti, lo fa sulle belle donne, sul suo invecchiare e prendere peso, ma lo fa anche, con eleganza, su un tema più che attuale che è quello dell’utilizzo eccessivo da parte dei più giovani – e non solo – delle tecnologie: “vuoi vedere che stasera vi prende il crampo del telefonino? – sottolinea col sorriso, ma con l’aria di chi rimpiange gli anni in cui, durante i concerti, si guardava il palco e non il telefono che riprendeva il palco e prosegue – questi smartphone ci stanno distruggendo e poi… mi spiegate come fate ad applaudire?”.

Una selezione di brani impeccabile, quella della serata lucchese che, durante le due ore di concerto, ha passato in rassegna tutta la carriera dell’artista dagli esordi alle sue più recenti incisioni attraversando gli anni ottanta, novanta e duemila per arrivare ai giorni nostri: da “Dove c’è musica” del 1996 a “Un attimo di pace” e “Un’emozione per sempre” del 2003 al successo “I belong to you” del 2005.

Una breve pausa di qualche minuto e sullo schermo appare un video di sensibilizzazione alla salvaguardia del mare, e degli abitanti che lo popolano, dalla plastica che lo sta invadendo. Le luci si abbassano e ricompare Eros seguito solo dalla sua chitarra. Ora le luci sono tutte concentrate su di lui ed è il momento di “Adesso tu” e “Sarà l’aurora” accompagnate dal suono dolce della chitarra acustica e dalla voce del cantante che cambia tono adeguandosi all’importanza ricoperta dai due brani nella vita dell’autore.

E, poi, un ritorno ai ’90 e ai primi duemila con “Se bastasse una sola canzone”, “Fuoco nel fuoco” e “Cose della vita”. Ma il repertorio non finisce e con un balzo di oltre vent’anni si torna al 2018 con “Avanti così”.

Mai fermo sul palco, Eros, durante i suoi spettacoli – compreso quello di stasera – è sempre in movimento oltre che sempre nel tentativo di creare movimento. Un ritorno sulle scene che conferma il talento dell’artista di nuovo sul palco pieno di grinta mettendo in scena uno spettacolo impeccabile sia sul piano vocale, con vocalizzi continui alla fine di ogni brano, che sul piano strumentale.

Un finale col botto: chiude con “Più bella cosa” mandando in estasi il pubblico che canta e che alza in aria i telefoni per – questa volta – accompagnare la musica con migliaia di piccole luci bianche. Il font man della serata presenta la band e chiede a tutti di scendere dalle loro postazioni. Insieme alla sua squadra, chiede al pubblico di seguirlo in una sorta di coro da stadio ed il pubblico lo fa. Lo ha fatto tutta la sera! E, con un inchino di gruppo, Ramazzotti saluta la città augurando a tutti una buona estate.

Foto di Cinzia Guidetti