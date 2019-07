Vivi Lucca: tanti altri eventi nel calendario unico

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 9 luglio 2019, 11:35

Entra nel vivo la celebrazione per il Patrono della città, San Paolino. Dall'11 al 13 luglio tanti gli appuntamenti in programma per “I giorni di San Paolino”

martedì, 9 luglio 2019, 10:03

Secondo appuntamento per Lucca Chamber Music Festival, rassegna di musica classica ideata dall’Associazione Elisa Baciocchi, fondata nel 2016 dai tre musicisti lucchesi (Carlo Alberto Valenti, Claudio Valenti e Carlo Benvenuti – Trio Mirò) che hanno voluto creare un’ esperienza artistica coerente con il loro percorso musicale

martedì, 9 luglio 2019, 09:35

Un weekend di riprese all’interno della Cittadella della Salute “Campo di Marte” di Lucca per il film indiano “Bony”, prodotto dalla Surinder Films di Calcutta in collaborazione con la società di produzione lucchese ODU Movies srl

lunedì, 8 luglio 2019, 15:36

Continuano le aperture serali dei Musei nazionali di Lucca: giovedì 11 e sabato 13 Villa Guinigi e Palazzo Mansi saranno aperti anche la sera, oltre al normale orario, dalle ore 19.30 alle 22.30, nell’ambito del piano di valorizzazione 2019 promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e...

lunedì, 8 luglio 2019, 15:35

Essere un artigiano o un'artigiana lucchese, aver voglia di mettere in mostra i propri prodotti e voler cogliere l'occasione di una vetrina unica, capace di spingere la propria attività. E' questa la carta di identità di coloro che si possono ancora iscrivere, fino al 1 agosto, alla quarta edizione di...

lunedì, 8 luglio 2019, 15:32

