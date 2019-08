Cultura e spettacolo



“A musical soirée”, concerto nell’auditorium della Chiesa di San Giovanni

sabato, 3 agosto 2019, 10:03

Martedì 6 agosto (ore 21.15), il “Circolo Amici della musica Alfredo Catalani”, organizza il concerto vocale – strumentale “A musical soirée”, nell’auditorium della Chiesa di San Giovanni, sede storica del Festival Puccini e la sua Lucca.



Si tratta di uno dei due concerti annuali celebrativi a ricordo di Alfredo Catalani: oltre quello del 6 agosto (in ricorrenza della morte) il 19 giugno si ricorda la nascita del musicista lucchese. Particolarmente nutrito ed accattivante il programma musicale, concepito come un percorso storico a mettere in risalto sia la differenza tra gli stili dei musicisti coevi di Catalani, sia l’evoluzione dell’estetica vocale e strumentale musicale nell’arco di un secolo. Nell’occasione, si ricorda pure il centenario della scomparsa di Ruggiero Leoncavallo, deceduto a Montecatini Terme il 9 agosto 1919 all’età di sessantadue anni. Un beffardo e funereo denominatore accomuna Leoncavallo a Puccini, “rivali” nelle rispettive carriere, poiché quasi coetanei: Giacomo Puccini nasce nel 1858, Leoncavallo nel 1857; Puccini muore nel 1924, cinque anni dopo la scomparsa del collega. Due vite e due carriere parallele e completamente diverse. Il concerto vede riuniti tre interpreti vocali ai massimi livelli nel panorama lirico internazionale: il tenore Massimiliano Pisapia, il soprano Donata d’Annunzio Lombardi ed il baritono Andrea Borghini; al pianoforte, una musicista già ampiamente nota al pubblico lucchese: Laura Pasqualetti. La lettura delle brevi note storiche per i singoli brani, è affidata a Carlo Menconi, presidente del Circolo Carrarese Amici della Lirica “Angelo Mercuriali”. L’ingresso al concerto è – come sempre – gratuito su prenotazione (347 9951581) fino ad esaurimento posti.



La mattina seguente, mercoledì 7 agosto, ore 11, nella chiesa di S. Maria Corteorlandini (S. Maria Nera) sarà officiata la Messa in suffragio di Alfredo Catalani. La funzione liturgica sarà intercalata da interventi musicali a carattere religioso e liturgico affidati al soprano Maria Cioppi e al Coro di voci bianche “I Cantori di Burlamacco con all’organo Cecilia Antognoli; direttore, Susanna Altemura.