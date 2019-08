Cultura e spettacolo



A Palazzo Ducale una "Notte Bianca" ricca di eventi

giovedì, 22 agosto 2019, 10:39

Un ampio ventaglio di iniziative in programma a Palazzo Ducale per sabato 24 agosto in occasione dell'ottava edizione della Notte Bianca di Lucca: apertura straordinaria dei musei, visite guidate alle splendide Sale monumentali e al Teatrino del profumo, mentre negli spazi del Cortile degli Svizzeri sarà ospitata una serata di danza.

Apertura straordinaria del Museo del Risorgimento e del Museo Paolo Cresci

L'apertura del Museo del Risorgimento e del Museo Paolo Cresci per la storia dell'Emigrazione Italiana è fissata dalle ore 21.00 alle ore 23.00.

Presso la ex Caffetteria di Palazzo Ducale è prevista, alle ore 21.30, laconferenza del professorUmberto Serenidell'Istituto Storico del Risorgimento dedicata allo statistaAntonio Mordini e intitolata: "Una politica d'altri tempi".

La visita guidata alla collezione museale è a cura del professor Luciano Luciani, responsabile scientifico del Museo del Risorgimento.

E' altresì prevista un'attività di animazione per bambini che potranno divertirsi con il Gioco del Risorgimento, con le riproduzioni di simboli che contraddistinguono la Repubblica (bandiera, stella della Repubblica, etc) e con la creazione di braccialetti dedicati al tricolore italiano che resteranno in omaggio agli stessi bambini partecipanti.

Nella serata rimarrà aperto con lo stesso orario, dalle ore 21.00 alle ore 23.00, anche il Museo Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana.

Per informazioni: tel. 0583 417894 (Museo Risorgimento) - 0583 417483 (Museo Cresci)

e.mail: museorisorgimentolucca@provincia.lucca.it; info@fondazionepaolocresci.it



Visite Guidate gratuite alle Sale Monumentali e al Teatro della memoria olfattiva

Per le visite guidate gratuite alle sale Monumentali di Palazzo Ducale sono previsti tre ingressi: alle ore 21.00, alle 22.00 e alle 23.00 (termine delle visite alle ore 24.00)

Ciascuna visita si estende al Teatro del profumodove i visitatori potranno ripercorrere in maniera originale le vicende storiche di Elisa Bonaparte Baciocchi e Maria Luisa di Borbone attraverso le suggestioni olfattive dei profumi.

La visita è gratuita, ma si ricorda che la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: tel. 0583/583150 e.mail: info@luccaitinera.it

Serata di danza in Cortile degli Svizzeri

In Cortile degli Svizzeri, dalle ore 20.00 fino alle 02.00, si svolgerà una serata di danza organizzata dall'Associazione Tango Querido.

Per informazioni: tel. 340 4080259 - www.tangoquerido.it