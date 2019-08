Cultura e spettacolo



A villa Bottini torna MusicArt con “Il silenzio colorato”

lunedì, 5 agosto 2019, 15:37

di barbara ghiselli

Presentato il terzo appuntamento (dopo quelli di aprile e di giugno) della manifestazione “MusicArt 2019”, giunta alla seconda edizione - promenade fra musica , colori e brindisi – promossa dal laboratorio Brunier, associazione artistico culturale; l'iniziativa che è stata chiamata “Silenzio colorato - si terrà a villa Bottini, dal 6 al 11 agosto. Alla conferenza stampa è stato ricordato che la manifestazione è nata nell'aprile del 2018 grazie alla volontà, all'impegno, oltre che alla vena artistica di Jitka Plchova, della cantante Maria Bruno e della pianista/regista Loredana Bruno.

“Questo è un modo per valorizzare la prestigiosa villa Bottini – ha spiegato Maria Bruno – attraverso eventi consoni alla struttura infatti, in questi due anni, la manifestazione di MusicArt ha visto la presenza di artisti, pittori e fotografi, musicisti e relatori di fama nazionale e internazionale”.

“Silenzio colorato” metterà in luce diversi linguaggi creando una forte contaminazione tra pittura, scultura, fotografia e musica; un ricco e nutrito programma che vedrà sei giorni di eventi a villa Bottini con inizio alle 18 e, al termine di ciascuno dei quali, sarà offerto un brindisi di saluto. La mostra d'arte collettiva di pittori italiani e stranieri, curata dall'artista Jitka Plchova, si svolgerà al piano nobile della villa dove esporranno gli artisti: Laura Angeli, Fabrizio Barsotti, Michela Bresnik, Daria Machneva, Jitka Plchova e Karina Servi. La mostra fotografica collettiva e personale, curata dall'artista Maurizio Della Nave, si svolgerà al piano cucine della villa; gli intrattenimenti musicali saranno curati dai soprani Maria Bruno e Carla Giometti che fungeranno da madrine dei giovani cantanti e strumentisti. Sia la mostra d'arte collettiva di pittori e sia la mostra fotografica collettiva e personale saranno aperte dal 6 al 11 agosto dalle 16 alle 20. Maria Bruno ha poi elencato il programma che partirà martedì 6 agosto alle 18 con l'inaugurazione della mostra d'arte e fotografica e con l'intervento del professor Walter Rinaldi, IUL di Firenze che parlerà di “Le arti figurative a Lucca e la formazione del gusto nel Novecento” e intrattenimento con musiche di Giacomo Puccini. Sempre allo stesso orario il 7 agosto ci sarà un intrattenimento musicale con musiche di operetta mentre l'8 agosto sarà la volta degli ospiti speciali di MusicArt ovvero i componenti dell'orchestra londinese “The Aspidistria Drawing Room Orchestra”. Il 9 agosto giovani artisti in musica accompagneranno un “Vintage defilè” mentre il 10 agosto ci sarà spazio per una promenade fra musica e colori. L'11 agosto gran finale con la chiusura mostra d'arte e fotografica e intrattenimento “All music” con Dinorah Abela e Laura Giannelli.

Maria Bruno ha approfittato dell'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale di Lucca, il presidente della provincia Luca Menesini e la dirigente Rossana Sebastiani, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Marcello Bertocchini e tutto lo staff, oltre alla Metro e allo sponsor Reale mutua di Lucca.

Presente alla conferenza, tra gli altri, anche il vicesindaco Giovanni Lemucchi che ha espresso la sua soddisfazione per un cartellone così ben strutturato e che abbraccia più discipline; Lemucchi ha inoltre aggiunto che sono stati fatti alcuni interventi a villa Bottini e c'è l'intenzione di farne altri, per rendere il luogo ancora più adatto per ospitare questo genere di manifestazioni.