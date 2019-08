Accordo di collaborazione scientifica tra Università di Pisa e Domus Romana Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 1 agosto 2019, 14:24

Artigiani lucchesi: prorogate al 18 agosto le iscrizioni alla mostra mercato "LuccArtigiana", quarta edizione della fiera promozionale dell'artigianato lucchese "DOCG" che dal 27 al 29 settembre raccoglierà le migliori creazioni all'ex Real Collegio, con ingresso gratuito per il pubblico

giovedì, 1 agosto 2019, 12:03

È affidato alle sonorità morbide e alle ritmiche raffinate del jazz-samba e della bossanova il primo concerto di agosto al Caffè delle Mura. Il prossimo appuntamento con il ciclo "Musica d'estate al Caffè" infatti è con il Fabrizio Desideri Quartet e il progetto "Jazz Samba", in programma domani (venerdì 2...

giovedì, 1 agosto 2019, 11:42

Il 3 e 4 ottobre, nel cuore del centro storico di Lucca, all’interno dell’affascinante cornice del Real Collegio, avrà luogo la XV edizione di LuBeC, l’incontro internazionale dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera beni culturali – tecnologie – turismo

giovedì, 1 agosto 2019, 10:34

Si è concluso in questi giorni il terzo Puccini International Opera Composition Course organizzato dall’Associazione di musica contemporanea Cluster in collaborazione con le Fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini, Teatro del Giglio, Lucca libri, EMA Vinci Produzioni discografiche (audio-video), editoriali ed artistiche

mercoledì, 31 luglio 2019, 16:57

Sarà una Serata Futurista sperimentale quella di giovedì 1 agosto 2019 al Lu.C.C.A. - Lucca Center of Contemporary Art, nata da un progetto curato da Girolamo Deraco che ne firma la regia e, insieme a Stefano Chelotti, la musica

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:41

Da Totò a Pino Daniele, recital di canzoni napoletane nel chiostro di Santa Caterina. Venerdì (2 agosto) primo appuntamento di Animando per la rassegna ‘Musiche d’estate tra torri e bastioni’