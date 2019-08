Cultura e spettacolo



Al Real Collegio applausi per la serata di Animando dedicata al tango argentino

sabato, 24 agosto 2019, 10:37

Real Collegio ancora una volta protagonista di una serata magica targata Animando.



È stato un successo Nostalgias, il concerto inserito nel programma delle rassegne Musica d’estate fra torri e bastioni e Real Collegio Estate che, grazie alla bravura del pianista Gianmaria Griglio e della soprano Violetta Lazin, ha ripercorso tutti i momenti più salienti della storia della musica più popolare d’Argentina: dalla nascita nelle periferie di Buenos Aires di inizio Ottocento alla sua definitiva affermazione grazie a Carlos Gardel, Anibal Troilo e Astor Piazzolla, fra gli altri.



Il concerto è stato spostato, visto il rischio maltempo, in una delle sale all’interno del Real Collegio, ma è rimasta immutata la magia di una proposta musicale preziosa e di qualità. Gradito ospite della serata l’attore Eros Pagni, che da tempo ha scelto Lucca come città di residenza.



La rassegna Real Collegio Estate, alla sua edizione ‘zero’, si avvale della collaborazione di alcune importanti realtà culturali del territorio come Virtuoso & Belcanto, Experia, Animando, Circolo del Jazz Lucca e Teatro del Giglio, e del contributo del comune di Lucca.



Il prossimo appuntamento è con il latin jazz del Francesco Desiato Quartet, sempre nel chiostro di Santa Caterina del Real Collegio giovedì prossimo (29 agosto), a partire dalle 21,15.