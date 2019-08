Cultura e spettacolo



Alla scuola estiva di S.Pietro a Vico i ragazzi diventano attori per dei cortometraggi

venerdì, 9 agosto 2019, 08:40

Dopo gli spettacoli dal vivo proposti al venerdì sera, agli impianti sportivi de “I Campini” di S.Pietro a Vico vanno in scena anche dei divertenti cortometraggi con protagonisti i ragazzi della Scuola estiva Estalandia. Un’esperienza didattico-formativa, divertente e coinvolgente che ha portato al pieno coinvolgimento dei ragazzi e al gran successo ottenuto la settimana scorsa con la rivisitazione del cartone di “Aladin e la lampada magica”, e che stasera vedrà la riproposizione di un’inedita storia del famoso cartoon degli “Invincibili” in cui i protagonisti saranno proprio i ragazzi grandi e piccoli della Scuola, dal 2005 al 2013. Continua, così, nel migliore dei modi il connubio di far divertire i ragazzi all’aria aperta con attività sportive e ricreative e la realizzazione di attività artistiche, con canti e balli di gruppo e laboratori di recitazione, in cui i ragazzi si cimentano ogni settimana, guidati dall’esperto staff di Estalandia. Adesso la scuola estiva si fermerà per la pausa di ferragosto ma ripartirà il 26 agosto per le ultime tre settimane, prima dell’inizio della scuola vera. Le iscrizioni sono ancora aperte ed è possibile segnarsi entro il 21 agosto. Per informazioni chiamare al 338/9584025.