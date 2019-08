Cultura e spettacolo



Apre la mostra fotografica "Dov'è casa mia?"

venerdì, 30 agosto 2019, 08:45

di barbara ghiselli

Si intitola "Dov'è casa mia?"la mostra fotografica che intende mostrare la quotidianità, il sorriso e l'energia di due giovani africani che dopo un lungo viaggio, si sono trasferiti a Lucca, città in cui sono riusciti ad ambientarsi e sentirsi a casa. Questo l'evento che si terrà domenica 1 settembre presso l'Atelier ATOA in via della Zecca, 55 a Lucca e che si aprirà con un aperitivo alle 18.30 a cui seguirà la presentazione del progetto fotografico con intervista a Mikel e Hassane (questi i nomi dei due ragazzi africani) e che terminerà con un dibattito sulla tematica.

Ma a chi è venuto in mente questo progetto?

L'idea è venuta a due ragazze lucchesi: Irene Paolinelli e Flora Del Debbio, entrambe studentesse presso l'università a Lisbona e appassionate di fotografia che, due anni fa, hanno conosciuto i due ragazzi africani facendo volontariato come insegnanti di italiano nella scuola per immigrati "Penny Wirton" di Lucca e da quel momento sono sempre rimaste in contatto con loro, anche a distanza.

Chi sono i due ragazzi africani protagonisti della mostra fotografica?

Si tratta di Mikel Jatta, 21 anni proveniente dal Gambia che attualmente gioca a calcio nella squadra Castelnuovo Garfagnana, categoria Eccellenza e sta facendo un tirocinio presso la ditta Paif Canalizzzazione a Guamo e Hassane Djitte, 24 anni, proveniente dal Senegal, e che, al momento, frequenta la classe terza presso le scuole serali della scuola ISI Pertini e sta facendo lo stage in un'azienda che si chiama lunica srl; é inoltre volontario per la misericordia.

"Hassane e Mikel sono arrivati a Lucca per la prima volta tre anni fa, - spiegano le ideatrici del progetto – e sono due ragazzi con storie diverse, ma così simili, e simili anche a noi, con le nostre stesse ambizioni, una grande volontà di veder realizzati I propri sogni e desiderosi di dare un senso alle proprie vite.

Sono due ventenni coraggiosi e orgogliosi del proprio percorso, costantemente divisi e uniti tra due culture, avendo trascorso ormai tre anni lontani dal loro paese di origine".

Le due ragazze fanno presente che nella semplicità dei loro gesti e della loro quotidianità hanno ritrovato e indagato il concetto franco e intimo di "casa".

"Siamo figli di una generazione che raramente sa rispondere in modo diretto alla domanda: 'Dove ti senti a casa?' - dichiarano le due ideatrici - In questa società in continuo movimento, che si rimescola, che accoglie l'altro e lo fa suo, il concetto di casa in senso fisico perde di significato e assume i tratti di un qualcosa di evanescente, labile, vacillante, forse persino limitante.La casa rappresenta così uno spazio di individuazione, un luogo attraverso cui la persona si definisce e si dà confini, appartenenza e identità.

È il luogo in cui la persona inizia a definirsi, in cui si sente al sicuro e contenuta. Dunque la casa è sicurezza, è espressione di sé, ma è anche spazio vitale, e ogni luogo, fisico e non, concorre alla narrazione della propria storia e del proprio 'viaggio', diventa un rifugio, in cui ci si possa spogliare delle sovrastrutture ed essere se stessi".

Le immagini scattate dai ragazzi, sono un modo per mostrare una prospettiva sulla loro ricerca di identità e i luoghi in cui hanno saputo definirsi, in cui si sentono rappresentati. Attraverso il loro punto di vista, ci permettono di entrare nell'intimità della loro storia, mostrandoci ciò che per loro è rifugio.

Ci mostrano i loro affetti e ciò che amano fare più di ogni altra cosa, ci trasportano a passeggio nella loro strada preferita, o ci trasmettono la sensazione di riposare all'ombra di un albero durante una giornata di sole.

La mostra è a ingresso libero. Il contatto per seguire la mostra su instagram: casamia_exhibition