Canto degli Alberi, venerdì serata Mozartiana

mercoledì, 7 agosto 2019, 16:46

Venerdì 9 agosto alle ore 21,15 serata Mozartiana all'Orto Botanico, dedicata ad una delle Opere più apprezzate di Mozart quel "Così fan tutte" che tanto spesso in un modo o nell'altro sentiamo eseguire a più riprese.

Il programma della serata è stato ideato ed elaborato dall' Associazione Musicalia che ha proposto un approccio per certi versi ironico titolando questo appuntamento "La scuola delle amanti: ma sarà poi vero che ... così fan tutte?". Il concerto vedrà la partecipazione delle cantanti Elena Fioretti (Fiordiligi) di Claudia Conti (Dorbella) di Laura Andreini (Despina) di Paolo Morelli (narratore, nei panni poi di Don Alfonso e Guglielmo). Al pianoforte protagonista il bravo Tiziano Mangani.

Il concerto fa parte della rassegna del '700 musicale a Lucca ed è organizzato da Flam all'interno de "Il Canto degli alberi" la rassegna che ogni anno si svolge al giardino Botanico.

E' previsto un ticket di 5,00 euro per l'accesso all'Orto, con riduzioni varie. Ricordiamo che è possibile nel pomeriggio partecipare ad una visita guidata all'Orto e con lo stesso biglietto e allo stesso costo complessivo, partecipare al concerto delle ore 21,15.