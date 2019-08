Cultura e spettacolo



Concerto del cantante lucchese Daniele Barsotti

mercoledì, 7 agosto 2019, 08:36

Nell'ambito della rassegna di incontri e concerti promosso dall'amministrazione comunale di Camaiore, albergatori, balneari e commercianti, giovedì 22 agosto alle ore 21,30, sul palco allestito in piazza Matteotti di fronte al al pontile del Lido si terrà il primo Concerto del Tour 2019 del cantante Daniele Barsotti, dal titolo "Musica delle mie Brame", tour che toccherà i teatri delle maggiori città d'Italia.

Daniele Barsotti, già vincitore del Premio Castrocaro 2018 per il "Miglior Interpretazione e Arrangiamento", premio consegnato dal soprano Katia Ricciarelli (con lui nella foto), ha al suo attivo importanti collaborazioni con artisti di chiara fama, si è recentemente esibito in occasione del concerto di Gloria Gaynor ed inoltre a settembre sarà in uscita il suo nuovo album musicale.

Il cantante nel corso della serata proporrà sia brani inediti tratti dalla sua nuova compilation, in uscita a settembre nei maggiori store piattaforme musicali che con cover di brani italiani e stranieri noti al pubblico, avvalendosi anche della collaborazione ed accompagnamento musicale del pianista, tastierista, m° Oscar Casiero e della partecipazione straordinaria di Ilaria Andreini cantante la quale ha ricoperto il ruolo di "Esmeralda" (la protagonista) del "Notre Dame de Paris" di Riccardo Cocciante.

L'evento reso possibile grazie anche a: Radio Bruno, Apple, CocaCola, Addidas, BI1T, Giovanni Balduini Curatore d'Immagine e Manager musicale, Le Spose di Giò e Vale, Luna Piena, Bollicine Vip, Edizioni Musicalei Rosso di Sera

Introduce e presenta la serata, Claudio Sottili, noto e storico speaker radiofonico di Radio Montecarlo.

Inizio Concerto ore 21,30 - Ingresso libero.