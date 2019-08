Cultura e spettacolo



Concerto dell'organista tedesco Burkhard Ascherl

martedì, 13 agosto 2019, 09:47

Venerdi 16 agosto alle ore 19,00 presso la cattedrale di San Martino, appuntamento del festival organistico internazionale nella rassegna "Musica in Cattedrale" con l'organista tedesco Burkhard Ascherl.



Ascherl nel 1985 vinse il concorso indetto dalla "Musikalische Akademie" e da quel momento ebbe inizio per lui una brillante attività concertistica che l'ha portato a suonare in tutta Europa e in altri continenti. Dal 1993 è Stadtkantor nella città di Bad Kissingen dove oltre che direttore musicale è anche organista titolare ed animatore culturale.



In programma musiche di Händel, Mozart, Widor, e altri.



Il concerto è a ingresso libero.