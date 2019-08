Cultura e spettacolo



Concerto nella Cattedrale di San Martino

martedì, 6 agosto 2019, 11:34

Il festival Internazionale d'Organo presso la cattedrale di San Martino in Lucca prosegue con l'appuntamento di Giovedi prossimo 8 Agosto alle ore 19,00.



Protagoinista dell'evento sarà l'organista tedesco Stefan Kagl che presenterà un programma denso di musiche belle e virtuose con un particolare omaggio a Giacomo Puccini e alla sua città.

Il concerto inizierà con il preludio e fuga in re maggiore di Bach e proseguirà poi con tre brani di Widor da "Bach's Memento" "(trascrizioni di alcuni tra i più famosi brani di Bach). Poi una fantasia ed il Bolero de concert di Lefebure –Wely, altri due brani di Widor (dalla prima e dalla seconda sinfonia) e infine il preludio sinfonico e la Tregenda di Giacomo Puccini trascritti per l'organo sinfonico.



Organista vincitore di vari concorsi internazionali, famoso in tutto il mondo per la sua attività concertistica, Stefan Kagl è titolare del Duomo di Herford in Germania e insegnate presso il conservatorio della stessa città.



Il concerto è a ingresso libero.