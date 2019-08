Cultura e spettacolo



Conversazione storica sull’impresa di Carlo del Prete e sull’evoluzione delle tecniche di volo in un secolo

sabato, 24 agosto 2019, 09:51

Si svolgerà domani pomeriggio (domenica) alle ore 18,30 l’interessante conversazione storica sull’impresa aeronautica compiuta da Carlo Del Prete nel 1928, il primo trasvolatore al mondo ad aver attraversato l’Atlantico per tre volte, dal titolo “Come è cambiato il volo e il modo di volare dal 1928 ad oggi”, promossa dalla nipote Alessandra Del Prete, per commemorare l’anniversario dell’impresa. Si parlerà delle prime tecniche di volo, delle prime conquiste fino allo sbarco sulla Luna, nella ricorrenza dei cinquant’anni. Ne parleranno, nel giardino privato del Palazzo Del Prete in piazza S.Pietro Somaldi, in un contesto storico-architettonico e naturale molto suggestivo, il ten.col. Dennis Innocenti della 46.a Brigata aerea di Pisa e lo storico Paolo Bottari. L’ingresso è libero. La conversazione sarà anticipata da una commemorazione storica davanti alla lapide nella piazza, a cui farà seguito, l’incontro in giardino alla presenza delle autorità e un piccolo rinfresco.