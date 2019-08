Cultura e spettacolo



Foto Alcide mette in mostra 70 anni di storia di Lucca

giovedì, 29 agosto 2019, 16:04

di eliseo biancalana

La storia di Lucca dal secondo dopoguerra ai giorni nostri rivive nelle foto del più importante studio fotografico cittadino, in quello che si preannuncia essere l'evento centrale del prossimo Settembre Lucchese. Alla chiesa di San Cristoforo in via Fillungo si terrà infatti la mostra "Raccontare Lucca. 70 anni di Foto Alcide", che è stata oggi presentata nella sede della Maria Pacini Fazzi Editore. La mostra, a ingresso libero, conterà oltre 500 immagini e sarà aperta dal 6 al 29 settembre, dalle 10 alle 19.

Correva l'anno 1949 quando Alcide Tosi fondava il celebre studio fotografico cittadino. Settant'anni dopo i figli Mimmo e Claudio hanno deciso di festeggiare i tanti anni di attività con una mostra realizzata con l'associazione Amici dell'Archivio Fotografico Arnaldo Fazzi. "È un compleanno che abbiamo deciso di condividere con la città – ha spiegato Mimmo Tosi –. Ci piaceva fare una bella mostra, tanti ce lo chiedevano". Non è certo mancato il materiale: l'archivio di Foto Alcide conta 28mila servizi realizzati con la fotografia analogica, mentre sono addirittura 2 milioni e 200mila i file digitali. Guardando le tante fotografie scattate nel corso degli anni, i visitatori della mostra potranno riconoscere diversi volti noti, dai miti del ciclismo Coppi e Bartali ai ct della nazionale di calcio campioni del mondo (Pozzo, Berzot, Lippi), dai presidenti della Repubblica passati da Lucca fino alle grandi stelle della musica nazionale e internazionale. Ma i veri protagonisti delle foto saranno soprattutto Lucca e i lucchesi. Durante la mostra si terranno degli eventi culturali ed è stata annunciata la presenza del giornalista Mediaset Paolo Del Debbio.

Il catalogo della mostra (edito dalla Maria Pacini Fazzi) raccoglie oltre 400 foto e sarà presentato il 6 settembre alle 18.30 alla chiesa di San Cristoforo. Il professor Umberto Sereni ha scritto l'introduzione. "Questa mostra ha tutte le potenzialità per caratterizzarsi come evento principale del Settembre Lucchese" ha sostenuto il professore. Positivi i giudizi dei rappresentanti delle istituzioni locali. "Un'attività che va avanti da 70 anni passa le generazioni" ha detto il presidente della provincia Luca Menesini, che ha sottolineato come con "le immagini si racconti una città". "Quello che voi avete – ha proseguito rivolgendosi a Mimmo e Claudio – è un grande tesoro". "Mi auguro che la città colga l'importanza di questo evento" è stato l'auspicio espresso dall'assessore comunale alla cultura Stefano Ragghianti. Anche per il presidente della camera di commercio Giorgio Bartoli la mostra potrà essere "la manifestazione centrale del Settembre Lucchese". La presidente dell'associazione Lucchesi del mondo, Ilaria Del Bianco, ha espresso l'auspicio che la mostra "sia utile ai nostri figli e ai nostri nipoti perché scoprano la nostra città e vogliano bene a Lucca".