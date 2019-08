Cultura e spettacolo



Grandi eventi a Lucca, se ne parla al Real Collegio

lunedì, 12 agosto 2019, 09:32

Lucca, la cultura, i grandi eventi. Una città che conserva residenza e funzioni e, al tempo stesso, sa trasformarsi in palcoscenico. Di questo, dell’utilizzo delle Mura e dei suoi spalti, ma anche delle potenzialità degli spazi più desueti e del brand che Lucca esprime si parlerà domani (13 agosto) a partire dalle 21,30 nel chiostro di Santa Caterina.



Quinto appuntamento con l’attualità condotto da Paolo Mandoli per Real Collegio Estate, il talk ospiterà Mimmo D’Alessandro, patron del Lucca Summer Festival, Mario Pardini, presidente di Lucca Crea, società partecipata che organizza anche Lucca Comics & Games, Pietro Fazzi, ex sindaco di Lucca e Paolo Ceragioli, giornalista.



Una conversazione a tutto tondo aperta anche ai contributi e alle domande del pubblico. La rassegna è stata ideata per valorizzare il poco conosciuto chiostro di Santa Caterina, il più antico del complesso del Real Collegio, e conta sulla collaborazione con alcune importanti realtà culturali del territorio, come Virtuoso & Belcanto, Experia Cantiere Obraz, Animando, Circolo del Jazz Lucca e Teatro del Giglio. Gli incontri condotti da Paolo Mandoli proseguiranno ogni martedì fino al 27 agosto. Si accede al chiostro da una porta opportunamente indicata di fianco alla facciata della basilica di San Frediano, su via della Cavallerizza.