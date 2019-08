"I fossi dell'arte", successo per il quinto appuntamento

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 17 agosto 2019, 22:29

Lunedì 19 agosto 2019 via al primo appuntamento con le Conversazioni Napoleoniche 2019 nel chiostro di San Micheletto. Velia Gini Bartoli e Simonetta Giurlani Pardini tratteggiano un ritratto inedito

sabato, 17 agosto 2019, 09:34

Per il terzo anno consecutivo parteciperà al festival organistico "Città di Camaiore" (il concerto è previsto per Martedi 20 Agosto alle 21,15 presso la Chiesa della Badia) e per il secondo consecutivo a Lucca (giovedi 22 agosto alle ore 19,00 presso la Cattedrale di San Martino) dove lo scorso anno...

venerdì, 16 agosto 2019, 13:53

A Lucca i massimi esperti di Napoleone Bonaparte da Italia e Francia, tra cui Jean Tulard, per il convegno internazionale "Radici e destino italiano dei Bonaparte" organizzato dall'associazione "Le Souvenir Napoléonien"

venerdì, 16 agosto 2019, 11:39

Una splendida location, ottima musica e un appuntamento all'insegna della solidarietà: questi sono gli ingredienti dell'evento intitolato “Concerto d'estate” e organizzato dalla associazione “ Alice Benvenuti onlus” che si terrà sabato 17 agosto alle 21 nello storico giardino Garzoni di Collodi

mercoledì, 14 agosto 2019, 12:25

Dagli Stati Uniti a Lucca, rigorosamente Sotto il segno di Frank Zappa. È questo il titolo dato all’evento di domenica (18 agosto) alle 21,15 organizzato da Animando, quando salirà sul palco di Real Collegio EstateNapoleon Murphy Brock

mercoledì, 14 agosto 2019, 11:28

Un volume che non è solo un'analisi dei processi e delle patologie che si possono verificare in un'azienda, ma che contiene anche la ricetta per superare i momenti di impasse e disinnescare le posizioni di coloro che, per paura, finiscono per 'remare contro, anche loro stessi'