Il lucchese Stefano Teani alla masterclass di direzione d’orchestra

venerdì, 30 agosto 2019, 13:00

Una finestra su mondi altri. “L’immaginario svelato” arriva all’ospedale San Luca di Lucca con un’opera dalla mostra che la Cooperativa Sociale La Mano Amica di Lucca sta portando sul territorio della provincia, all’interno del calendario con cui segna i 30 anni di attività in ambito soprattutto di reinserimento lavorativo di...

venerdì, 30 agosto 2019, 08:45

Si intitola "Dov'è casa mia?"la mostra fotografica che intende mostrare la quotidianità, il sorriso e l'energia di due giovani africani che dopo un lungo viaggio, si sono trasferiti a Lucca, città in cui sono riusciti ad ambientarsi e sentirsi a casa

giovedì, 29 agosto 2019, 16:28

Ancora pochi giorni per presentare la propria candidatura per Young Vision, un progetto dedicato a 15 ragazzi under 30, che si affianca alla prima edizione di “Altre visioni”, una nuova rassegna di teatro internazionale d’autore che dal 7 al 18 settembre 2019 troverà spazio al Teatro del Giglio di Lucca

giovedì, 29 agosto 2019, 16:04

La storia di Lucca dal secondo dopoguerra ai giorni nostri rivive nelle foto del più importante studio fotografico cittadino, in quello che si preannuncia essere l'evento centrale del prossimo Settembre Lucchese

giovedì, 29 agosto 2019, 15:33

Sabato 31 agosto alle ore 18 sarà inaugurata presso il Castello di Porta San Pietro la Mostra con cui l’Associazione Lucchesi nel Mondo apre il fitto calendario di attività che come ogni anno si svolgono nel mese di settembre

giovedì, 29 agosto 2019, 14:55

"Nella nostra città si parla spesso di 'cultura' e a volte con questo termine ci si riempie la bocca, ma quando si tratta di fare azioni politiche che portino all'incremento delle attività culturali ci si trova di fronte quasi sempre ad un vuoto angosciante".