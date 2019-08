Cultura e spettacolo



Inaugura la mostra "Alekos Kontopoulos (1904 - 1975). Dall'Analisi alla Sintesi: Il Viaggio di una Vita"

sabato, 3 agosto 2019, 10:13

Si apre la mostra "Alekos Kontopoulos (1904 – 1975: Dall'Analisi alla Sintesi: Il Viaggio di una Vita", allestita presso la "Universe Virtual Art Gallery", Galleria d'Arte virtuale no profit, a scopo culturale diretta da Bruno Pollacci, direttore dell'Accademia d'Arte di Pisa. La mostra sarà visitabile fino al 31 Agosto, gratuitamente, 24 ore su 24 e con un semplice click da smartphone, tablet o PC all'indirizzo: <https://universevirtualartgallery.webs.com> . Una volta entrati nel sito della Galleria, per visionare le opere cliccare su "PHOTO GALLERY", in alto, nel menu (nei cellulari il menu è rappresentato da tre righe, in alto a destra). Nell'area "Link Video Mostre" sono utilizzabili i link per visionare tutti i video delle mostre precedenti pubblicati su You Tube e nell'area "Locandine Mostre" sono visionabili e scaricabili le tutte le locandine delle mostre precedenti.

Dalla presentazione della mostra: "Alekos Kontopoulos era un pittore nato a Lamia, in Grecia, nel 1904. Si formò frequentando la Scuola di Belle Arti di Atene con gli insegnanti G. Iakovidis e N. Litra, ma si specializzò frequentando anche diversi corsi nei laboratori di Parigi in vari periodi. Fu membro fondatore di vari gruppi e lavorò come artista per molti anni nel Museo archeologico nazionale. Il suo percorso artistico attraversò un'importante e solida fase figurativa prima di giungere all'astrazione pura, con opere caratterizzate contemporaneamente da lirismo cromatico ed espressionismo gestuale. Le sue opere esprimono sensibilità ne qualità pittorica sia per la ricchezza compositiva che del linguaggio pittorico. Morì ad Atene nel 1975. In questa mostra è esposta una significativa sintesi della sua opera, che parte dai suoi dipinti più "classici", attraversa il periodo di sintesi progressiva ed arriva all'astrazione pura.