Interessante week-end con "Il Canto degli alberi"

giovedì, 22 agosto 2019, 11:38

"Il Canto degli alberi" manifestazione promossa dal comune di Lucca presso il Giardino Botanico in collaborazione con la Flam nei mesi di luglio e agosto è ormai vicino alla conclusione e presenterà in questo week end due interessanti appuntamenti.



Il primo, venerdi 23 agosto (ore 21,15) dedicato alla canzone e alla romanza italiana vedrà come protagonista Cosetta Gigli, apprezzata soprano della nostra città, considerata dai più, per i numerosi riconoscimenti ricevuti e premi vinti nel contesto internazionale, come la regina dell'Operetta. Cosetta Gigli sarà accompagnata al pianoforte da Simona Gemignani.

Il secondo appuntamento è per domenica sera 25 agosto (sempre alle 21,15 ancora presso il giardino Botanico) ed è stato inserito nel programma come un evento straordinario (infatti si tiene di Domenica anzichè di Venerdi come gli altri concerti). Si esibiranno Andrea Biagioni e la sua Band. Anche in questo caso troviamo una bella eccellenza lucchese, tra l'altro reduce dal successo di X factor. Andrea presenterà diverse musiche tra cui alcune in anteprima dal nuovo album a cui sta lavorando.



Giova ricordare che per accedere al Giardino Botanico è necessario il pagamento di un ticket d'ingresso di 5 euro (sono previste varie riduzioni). Nel pomeriggio degli stessi giorni dei concerti è possibile partecipare ad una visita guidata organizzata da Itinera e con il medesimo ticket si ha diritto a rientrare la sera e partecipare al concerto. Non ci sono costi aggiuntivi per partecipare ai concerti.



L'ultimo appuntamento del Canto degli alberi è previsto per Venerdi 30 Agosto, ma di questo vi daremo notizia in seguito.