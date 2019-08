Cultura e spettacolo



La canzone napoletana strega il pubblico di Real Collegio Estate

sabato, 3 agosto 2019, 09:22

Napoli chiama, Lucca risponde. E riempie il chiostro di Santa Caterina, lasciando in piedi molte persone. È stato un successo l'appuntamento di ieri sera (2 agosto) con il recital Napoli nel cuore organizzato dall'associazione musicale Animando, primo incontro del mese di agosto con Real Collegio Estate. La canzone partenopea, dalle origini ottocentesche al principe De Curtis, dalle interpretazioni di Lucio Dalla ai colori di Pino Daniele, l'ha fatta da padrone. Una performance vivace, quella del trio sul palco: il lucchese Stefano Teani al pianoforte, il soprano d'esperienza internazionale Michelle Buscemi e il baritono del Maggio fiorentino Giovanni Mazzei.



"La professionalità premia sempre – commenta Paolo Citti, presidente di Animando – e la risposta del pubblico di ieri sera, coinvolto e divertito, ne è la conferma. In questa direzione va il nostro impegno: fare cultura musicale, coinvolgendo persone diverse, senza preconcetti sui generi: dopo una primavera rivolta al Settecento musicale, quest'estate porteremo sul palco persino il sassofonista della storica band di Frank Zappa". Felice della riuscita della serata anche il presidente del Real Collegio, Francesco Franceschini: "Abbiamo osato, con questa edizione zero di una rassegna estiva programmata in corsa. Ma volevamo dare un segnale, aprire a tutti il bellissimo chiostro medievale di Santa Caterina dopo i lavori di sistemazione, farlo conoscere attraverso la cultura: i numeri di pubblico registrati fino a oggi ci rafforzano nell'obiettivo. Segno che quando si stabiliscono collaborazioni nel segno della qualità, i risultati arrivano. Ci attende un agosto molto interessante: oltre alla musica e agli approfondimenti di attualità, ci saranno date dedicate al teatro".

Il prossimo appuntamento con Real Collegio Estate è per martedì (6 agosto) alle 21,30 con l'ormai consueto talk show con i protagonisti della vita cittadina condotto dal giornalista Paolo Mandoli.