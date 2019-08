Cultura e spettacolo



La Francigena Chamber Orchestra al chiostro di Santa Caterina

giovedì, 29 agosto 2019, 12:14

Musica classica, danze popolari, colonne sonore e musical. Tante e diverse le suggestioni che la Francigena Chamber Orchestra proporrà domenica (1 settembre) al pubblico del chiostro di Santa Caterina. Il concerto, organizzato da Animando, avrà inizio alle 21,15 e sarà diretto dal maestro Rosella Isola. Come solisti si esibiranno Paolo Dellungo al violino e Cristiano Sacchi al violoncello. La voce, invece, sarà quella di Serena Isola.



In programma pezzi immortali della storia della musica: da un celebre Notturno di Čajkovskij – quello per violoncello e archi – a un medley di brani tratti dal musical del 1957 West side story, con arrangiamenti originali firmati dal maestro Arduino Gottardo. Non mancheranno note della tradizione andalusa con una romanza di Pablo de Sarasate, né pagine ispirate alle danze ungheresi come la Csárdás di Vittorio Monti.



Dai classici al musical – questo il titolo dato all’evento – offrirà all’ascolto The winner takes all, uno dei pezzi degli Abba che ritroviamo nel musical Mamma mia, e Il cerchio della vita, canzone scritta da Elton John per Il re leone, lungometraggio Disney tornato nelle sale lo scorso 21 agosto in versione live action: entrambi i pezzi saranno proposti con arrangiamenti composti dal maestro Antonio Cipriani. Ci saranno, infine, due omaggi a due premi Oscar delle colonne sonore: di Nicola Piovani sarà eseguito La vita è bella mentre di Ennio Morricone il tema de La leggenda del pianista sull’oceano.



L’ingresso al concerto è a offerta libera. L’evento è inserito nel calendario delle rassegne Musica d’estate tra torri e bastioni e Real Collegio Estate. Si accede al chiostro di Santa Caterina da una porta opportunamente indicata di fianco alla facciata della basilica di San Frediano, su via della Cavallerizza.