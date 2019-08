Cultura e spettacolo



L'organista Franz Josef Stoiber alla Cattedrale di San Martino

mercoledì, 28 agosto 2019, 12:40

Domenica 1 settembre alle 21, presso la Cattedrale di San Martino, il festival Internazionale d'Organo "Musica in Cattedrale" propone un altro appuntamento eccezionale e prestigioso con l'organista Franz Josef Stoiber, un caposcuola, un interprete famoso e soprattutto un grandissimo improvvisatore.



Rettore e insegnante della Scuola di Regensburg, famosa in tutto il mondo fin dalla fine dell'800 per lo studio della musica sacra (anche Lorenzo Perosi vi trascorse quasi un anno per perfezionarsi e al presente vi si iscrivono studenti che provengono dai cinque continenti) Franz Josef Stoiber presenterà un programma che nella prima parte lo vedrà eseguire la Toccata, adagio e fuga (BWV 564) di Bach, il Benedictus e la Toccata in Re minore dall'Opus 59 di Max Reger e quindi la Cantilena e la Fuga dalla Sonata in re minore op. 148 di Josef Rheinberger.



La seconda parte del concerto sarà interamente dedicata all'improvvisazione organistica e si articolerà dapprima con una Fantasia, Corale e Fuga e successivamente con una Suite per organo con Preludio, corale, Ricercare , Scherzando, Aria, Finale. Il tutto su temi dati dal pubblico e/o comunque forniti all'organista un attimo prima di suonare. Uno degli aspetti più attraenti dell'improvvisazione per il pubblico è senz'altro costituito dal vedere e sentire nascere e svilupparsi la musica in tempo reale, cosa affascinante e stupefacente, che è tipicamente legata al mondo dell'organo.

L'ingresso al concerto è libero