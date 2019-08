Cultura e spettacolo



Lucca Experience: 4mila anni di storia in meno di 40 minuti

giovedì, 1 agosto 2019, 14:39

di daniela nardi

È stato presentato stamattina al museo dell’antica Zecca il film storico Lucca Experience realizzato, musicato e diretto da Antonio Nardone, prodotto dell’associazione Hator “Artemusicaspettacolo” col patrocinio della provincia di Lucca, una sintesi perfetta di quattromila anni di storia della nostra città illustrata in soli in 36 minuti.

Presenti numerose autorità cittadine, tra cui il sindaco, il provveditore agli studi Donatella Buonriposi, il presidente della Camera di Commercio Giorgio Bartoli ed infine il padrone di casa Alessandro Colombini, presidente della fondazione dell’antica Zecca di Lucca.

Il film è stato preceduto da una bellissima ouverture ed è poi iniziato con una ricostruzione in 3D della piana del fiume Auser durante il neolitico, passando poi alla fondazione della città nel 180 a.C. da parte dei romani a seguito di una feroce guerra con le popolazioni liguri che dominavano la piana. Nel film si ammirano bellissime raffigurazioni tridimensionali del Foro, delle domus, dell’anfiteatro, del teatro, viene menzionato il primo triumvirato tra Cesare Pompeo e Crasso che si tenne proprio a Lucca nel 56 a.C.

Il filmato illustra poi i secoli successivi, quando Lucca passò dall’Impero Romano ai Longobardi, fino al dominio di Carlo Magno e al Sacro Romano Impero. I vari passaggi attraverso le diverse epoche sono stati armonizzati con abile fluidità dal regista che non ha tralasciato di descrivere l’importante zecca di Lucca, i pellegrinaggi di cui la città fu meta per il Volto Santo, le grandi aristocrazie cittadine sia di guerrieri che di mercanti. Vari personaggi storici animano il film, tra cui Castruccio Castracani e Paolo Guinigi. Ampio spazio è dedicato all’arte e al mercato della seta grazie al quale Lucca divenne tra il 12° e il 14° secolo una delle città più ricche d’Europa. Si vedono i fasti dei Guinigi e la bellezza di Ilaria del Carretto. Passando dalla rivolta degli straccioni e da Francesco Burlmacchi si arriva quindi alla costruzione della nuova cinta muraria che partì nel 1544 e che per più di un secolo impegnò tutto il popolo lucchese, per la realizzazione di quelle che sono ancora oggi un bellissimo parco con mura alte 10 metri e spesse 30, con 11 baluardi, per le quali furono impiegati più di sei milioni di mattoni, e con spalti da allagare in caso di assedio.

Lucca si mantenne libera fino alla metà dell’Ottocento, forte proprio della potenza economica delle sue famiglie ed anche di due grandi donne che molto fecero per la città: Elisa Baciocchi e Maria Luisa di Borbone. Si arriva nel filmato poi alla perdita dell’indipendenza della città, con l’annessione al Granducato di Toscana nel 1847 e poi al Regno d’Italia. Non potevano mancare i riferimenti ai grandi lucchesi tra cui Puccini, Boccherini e Batoni. Le immagini si spostano infine negli anni duemila offrendo scorci della città ai nostri giorni.

Alla fine, prima dei titoli di coda, vengono mostrati ed indicati i luoghi visti nel film, dando la possibilità allo spettatore di conoscerli di persona, vistando i musei, i palazzi, le ville ed i giardini della città e della piana.

Il film è in italiano (voce narrante è l’archeologa Elisabetta Abela, moglie di Nardone che ha fornito anche la consulenza storica ed archeologica per la realizzazione del documentario) sottotitolato in inglese ed è prevista in futuro una versione audio in inglese.

Il documentario è stato pensato e realizzato da Nardone come propedeutico alla visita della città, fruibile sia da quei lucchesi che vogliano approfondire la conoscenza della città, che dai turisti che passano da Lucca e che desiderano farsi un’idea veloce ma approfondita del luogo in cui si trovano e della sua storia, offrendo spunti anche per visitare musei e palazzi della città. Il regista esclude di proporre l’opera a canali televisivi, perché non è quello lo scopo, mentre potrebbe immaginare una proiezione sulle navi da crociera che fanno scalo vicino a Lucca per invogliare i turisti a visitare la nostra città. Inoltre il documentario potrebbe essere proposto alle scuole cittadine, come sottolineato anche dalla dottoressa Buonriposi che ha riscontrato come sia immediatamente fruibile anche dai più piccoli. Bartoli ha invece rilevato come il film sia un ottimo strumento per valorizzare la città anche nelle missions all’estero della Camera di Commercio.

Quello che colpisce oltre alla tecnica sofisticata, alle immagini, alla luce, alle musiche, è soprattutto l’abilità di Nardone nel sintetizzare in maniera assolutamente fluida ed armoniosa un arco di tempo così ampio (quattromila anni circa) in meno di 40 minuti. Proprio la sintesi infatti è stata una delle difficoltà maggiori incontrate dal regista nella realizzazione del documentario, che è durata circa due anni con un recente restyling di sei mesi. Nardone ha infatti confessato di aver dovuto - con grande sofferenza - selezionare moltissimo i contenuti per arrivare al film della durata attuale. Un altro ostacolo - brillantemente superato - è stato anche il budget bassissimo a disposizione per una produzione tanto impegnativa.

Dal tre agosto inizieranno in via permanente le proiezioni quotidiane al museo della Zecca di Lucca, al piano terra della casermetta San Donato in piazzale Verdi: alle 10, 11, 12, 16, 17, 18 e alle 21 ad un costo di sei euro a biglietto (ridotto quattro euro per i bambini dai 6 ai 12 anni e gratis sotto ai sei anni). I biglietti saranno in vendita al museo dell’Antica Zecca di Lucca e all’ufficio del turismo di piazzale Verdi.