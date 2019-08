"Melodie all'ombra del nostro campanile" alla Notte Bianca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 22 agosto 2019, 14:43

Paolo Lazzari presenterà il tutto in anteprima alla libreria Ubik di via Fillungo, durante la notte bianca di questo sabato (24 agosto) alle 22. Per l'occasione sarà possibile sottoscrivere le prime prenotazioni ed i partecipanti riceveranno un simpatico gadget

giovedì, 22 agosto 2019, 13:05

Dopo una brevissima pausa ferragostana, riprendono i concerti di "Musica d'estate al Caffè", il ciclo di appuntamenti promossi dall'Antico Caffè delle Mura insieme ad Animando e al Circolo Lucca Jazz

giovedì, 22 agosto 2019, 11:40

Al Real Collegio la soprano Violetta Lazin e il piano di Gianmaria Griglio per il concerto organizzato dal centro di promozione musicale Animando

giovedì, 22 agosto 2019, 11:38

"Il Canto degli alberi" manifestazione promossa dal comune di Lucca presso il Giardino Botanico in collaborazione con la Flam nei mesi di luglio e agosto è ormai vicino alla conclusione e presenterà in questo week end due interessanti appuntamenti

giovedì, 22 agosto 2019, 10:39

Un ampio ventaglio di iniziative in programma a Palazzo Ducale per sabato 24 agosto in occasione dell'ottava edizione della Notte Bianca di Lucca: apertura straordinaria dei musei, visite guidate alle splendide Sale monumentali e al Teatrino del profumo, mentre negli spazi del Cortile degli Svizzeri sarà ospitata una serata di...

mercoledì, 21 agosto 2019, 09:51

S-Passo al Museo: le iscrizioni entro il 3 settembre per bambini di età compresa tra 8 e 10 anni. Il 2 settembre al via anche S-Passo al Museo per ragazzi con più di 10 anni di età