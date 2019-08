Musica d'estate al Caffè... a tutto jazz

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 22 agosto 2019, 11:40

Al Real Collegio la soprano Violetta Lazin e il piano di Gianmaria Griglio per il concerto organizzato dal centro di promozione musicale Animando

giovedì, 22 agosto 2019, 11:38

"Il Canto degli alberi" manifestazione promossa dal comune di Lucca presso il Giardino Botanico in collaborazione con la Flam nei mesi di luglio e agosto è ormai vicino alla conclusione e presenterà in questo week end due interessanti appuntamenti

giovedì, 22 agosto 2019, 10:39

Un ampio ventaglio di iniziative in programma a Palazzo Ducale per sabato 24 agosto in occasione dell'ottava edizione della Notte Bianca di Lucca: apertura straordinaria dei musei, visite guidate alle splendide Sale monumentali e al Teatrino del profumo, mentre negli spazi del Cortile degli Svizzeri sarà ospitata una serata di...

mercoledì, 21 agosto 2019, 09:51

S-Passo al Museo: le iscrizioni entro il 3 settembre per bambini di età compresa tra 8 e 10 anni. Il 2 settembre al via anche S-Passo al Museo per ragazzi con più di 10 anni di età

martedì, 20 agosto 2019, 16:02

Dal ballo al campo di battaglia: la moda ai tempi di Napoleone.Si conclude mercoledì 21 agosto l'edizione 2019 delle Conversazioni Napoleoniche, sempre alle 21,30 nel Chiostro di San Micheletto a Lucca (via San Micheletto, 2 55100 Lucca) a ingresso libero, quest'anno con Margarita Martinez, costumista ed organizzatrice di Gran Balli...

martedì, 20 agosto 2019, 13:09

Domenica 25 agosto, a partire dalle 17, a Montecatino (mt.482 s.l.m.), percorrendo la Valfreddana attraversando il paese di Cappella, si terrà la tradizionale festa dell’Assunta, patrona dell'omonima chiesa