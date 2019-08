Cultura e spettacolo



Musica d'estate al Caffè: musica funky e jazz con gli studenti del Liceo Musicale

venerdì, 9 agosto 2019, 11:07

Un gruppo giovanissimo, pieno di energia e talento sarà protagonista della prossima serata al Caffè delle Mura, in programma domani sera (10 agosto) alle 22 nel giardino del locale.



Nato in seno ai corsi di jazz del Liceo Musicale "A. Passaglia", il progetto Black Music è composto da Serena Krusa e Alice Tarabella alle voci, Nicola Puccetti al pianoforte, Stefano Lavorini al basso e Marco Martinelli alla batteria.



Il gruppo si cimenta in brani tratti dal repertorio della musica afroamericana, detta anche black music, che comprende una gran varietà di generi, dal gospel al jazz, dallo swing al soul, dal rock and roll al funk, dal rhythm and blues al reggae. Il gruppo focalizza la sua attenzione sul jazz e sul funky e durante la serata accoglierà anche due ospiti a sorpresa che si uniranno alla band per regalare al pubblico tutta l'energia dei più grandi successi di questi generi musicali.



L'ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. È possibile cenare al Caffè delle mura prenotando al 334 3412486.