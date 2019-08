Cultura e spettacolo



Musica d'estate al Caffè: Quadrosonar in concerto

venerdì, 2 agosto 2019, 12:11

Dopo il jazz e la bossa nova, ancora un concerto al Caffè delle Mura. Questa volta la protagonista sarà la grande musica italiana. L'appuntamento è per domani (sabato 3 agosto) alle 22 con i QuadroSonar che renderanno omaggio ai grandi cantautori di oggi e di ieri, dai classici come Battisti, Dalla, De Gregori, De André, Pino Daniele fino ad alcune chicche di Arigliano, Celentano, Silvestri e altri. In programma anche alcuni brani degli stessi Quadrosonar, tratti dall'album "Fuga sul Pianeta Rosso".



QuadroSonar è una band che fonde musica rock ed elettronica (ma anche pop e psichedelia all'occorrenza) con cantato in italiano. Il gruppo nasce da un'idea del cantante, tastierista e compositore Francesco Thomas Ferretti e del batterista Salvatore La Bella, precedentemente fondatori del gruppo rock elettronico The Blacklies e autori, tra gli altri, di due album usciti per l'etichetta inglese Uk Division (Groundfloor, 2008 e Kendra, 2012). Dopo un'intensa attività live che li ha visti esibirsi sui palchi di festival come il Lucca Summer Festival (in apertura al concerto di Tormento), il Pistoia Blues (come opening a Buddy Guy) e l'Arezzo Play in apertura ai Subsonica, ai due si aggiungono il chitarrista Matteo Quiriconi e il bassista Alessio Landi. Desiderosi di mettersi in gioco con un nuovo progetto inedito, lavorano all'album d'esordio "Fuga sul Pianeta Rosso", uscito nell'aprile 2018 per Phonarchia Dischi.



L'ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. Per cenare al Caffè delle mura è necessario prenotare chiamando il 334 3412486.