Nel chiostro di Santa Caterina il sassofonista della storica band di Zappa

mercoledì, 14 agosto 2019, 12:25

Dagli Stati Uniti a Lucca, rigorosamente Sotto il segno di Frank Zappa. È questo il titolo dato all’evento di domenica (18 agosto) alle 21,15 organizzato da Animando, quando salirà sul palco di Real Collegio EstateNapoleon Murphy Brock.



Lui, che è stato sassofonista, flautista e voce della storica band di Frank Zappa, con la quale ha inciso diversi album nel decennio d’oro del rock dal 1974 al 1984, porterà nel chiostro medievale di Santa Caterina l’energia e la personalità del compositore italo-americano appassionato delle arie di Puccini. Con lui ci saranno tre giovani e già affermati musicisti d’esperienza internazionale: Pierpaolo Romani al clarinetto, Andrea Pennati alla chitarra e Valentina Ciardelli al contrabbasso.



In programma, pietre miliari e perle meno note di Zappa, ma anche musiche Bach e Stravinskij fino a composizioni originali firmate dalla stessa Ciardelli. Dal rock al jazz, dalla musica barocca a quella sperimentale, per affermare che, in fondo, il linguaggio della musica è uno solo.



“Un live – commenta Paolo Citti, presidente di Animando – ben lontano dall’essere un’operazione nostalgia. Il repertorio di Zappa sa comunicare oltre il tempo, è già un classico: non a caso la rivista Rolling Stones lo ha piazzato tra i chitarristi migliori di ogni epoca. Ma domenica andremo oltre, grazie anche all’incontenibile voglia di mettersi sempre in gioco che appartiene a Napoleon Murphy Brock. Alla suggestione dell’evento, oltre alla bravura dei musicisti – conclude Citti – contribuirà certo anche il luogo: uno scrigno nel cuore di Lucca, tra trifore e bellissimi affreschi”.



I posti disponibili per assistere al concerto sono soltanto 150. I biglietti sono disponibili su circuito Diyticket (https://www.diyticket.it/events/Musica/2776/tribute-to-frank-zappa-lucca-biglietti), acquistabili online con carta di credito o nei punti Sisalpay (bar, tabacchi, edicole). Sarà possibile acquistare il proprio biglietto anche il giorno stesso dell’evento, a partire dalle 18, all’ingresso del chiostro di Santa Caterina su via della Cavallerizza, di fianco alla basilica di San Frediano. Il costo è di 18 euro.



Sotto il segno di Frank Zappa è il secondo appuntamento curato da Animando per la rassegna Musiche d’estate tra torri e bastioni, patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Lucca.