Nella pieve di Tofori la musica classica del Francigena Ensemble

giovedì, 8 agosto 2019, 11:46

Dopo l’ottimo successo della pieve di S.Ginese, il Francigena International Arts Festival continua nel migliore dei modi la sua fase capannorese con una grande serata all’insegna della musica classica e molto raffinata.

Nella splendida pieve di Tofori, alla chiesa di S.Maria Assunta, si rinnova la magia che in questi anni ha raccolto tanto pubblico e tanto consenso con la performance del Francigena Ensemble che coinvolgerà maestri e studenti dell’importante rassegna internazionale che stanno svolgendo le ormai famose masterclass che coinvolgono giovani musicisti e professori da tutto il mondo.

Il programma della serata, che prenderà il via alle 21,15, ingresso libero, prevede musiche di Vivaldi, Wassenaer, Britten, Tchaikovsky che saranno eseguite al meglio da questi importanti musicisti.

Come ha ricordato l’assessore alla cultura del comune di Capannori Francesco Cecchetti durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, si tratta di una precisa scelta, quella delle pievi come teatro delle esibizioni, per promuovere una parte del territorio che è perfetta per il moderno concetto di turismo culturale che il comune intende sviluppare sempre di più.

Prossimi appuntamenti del Francigena International Arts Festival domenica 11 agosto nella pieve di Capannori, dove ci sarà il tradizionale concerto dell'Orchestra giovanile della Francigena con il coro Capata. Il 18 agosto il Festival chiuderà con l’appuntamento a Badia di Cantignano con il concerto dal titolo “I poeti dell'amore perduto” in omaggio a Faber, Tenco e alla scuola genovese. Tutti i concerti sono in programma alle 21,15 e ad ingresso libero.

Venerdì 9 agosto 2019

TOFORI, CAPANNORI (LU) – Chiesa S. Maria Assunta, ore 21,15

FRANCIGENA ENSEMBLE

Con la partecipazione dei Maestri del FIAF

A. Vivaldi, concerto per violino e violoncello RV 547

W. v. Wassenaer, Concerto Armonico n 1

B. Britten, Simple Symphony

P. I. Tchaikovsky, Serenade for Strings

Sara Kapustin, Marco Terlizzi, Chris Duindam, violino

Timora Rosler, violoncello

Ingresso libero.