Cultura e spettacolo



Per Lucca e suoi paesi: "La biblioteca è un problema di tutti i lucchesi e il comune deve occuparsene"

giovedì, 29 agosto 2019, 14:55

"Nella nostra città si parla spesso di 'cultura' e a volte con questo termine ci si riempie la bocca, ma quando si tratta di fare azioni politiche che portino all'incremento delle attività culturali ci si trova di fronte quasi sempre ad un vuoto angosciante". Lo scrive Per Lucca e i suoi paesi.

"Una delle più antiche, importanti e prestigiose istituzioni culturali di Lucca è la Biblioteca Statale - prosegue la nota -, fondata ai tempi della Repubblica e precisamente nel XVIII secolo ed ospitata in una sede prestigiosa già convento dei Chierici Regolari della Madre di Dio. Ebbene, lo stato italiano, impegnato in tante importanti attività, da anni non trova le risorse per mantenere un numero sufficiente di addetti ad occuparsi delle sue biblioteche e naturalmente quella di Lucca, che pure ha un valore culturale immenso, vede la diminuzione continua del personale. In questa situazione la direzione dell'Istituto ha deciso una drastica riduzione dell'orario di apertura e forse non si poteva fare altrimenti. Ora, una città che avesse a cuore la cultura si dovrebbe immediatamente attivare pretendendo dallo stato che le attività di un suo importante istituto continuino al più alto livello possibile. Riteniamo infatti che non si possa continuare a lasciare sprovvisti di personale i musei nazionali, l'Archivio di Stato e appunto la Biblioteca Statale. Per Lucca e i suoi paesi chiede dunque al sindaco di Lucca e all'assessore alla cultura di battere un colpo convocando immediatamente un tavolo con i parlamentari del territorio per agire nei confronti del nuovo ministro di Beni Culturali, chiunque egli sia, perché si affronti in modo serio il problema del personale degli istituti di cultura statali della città. Non si può fare spallucce pensando che la Biblioteca sia un problema del Ministero che non riguarda il comune. La Biblioteca è un problema di tutti i lucchesi e il comune di Lucca deve occuparsene con la massima attenzione".