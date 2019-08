Cultura e spettacolo



Ripartire dal valore della nostra Terra: incontro pubblico a Lucca

lunedì, 26 agosto 2019, 13:17

Ripartire dal nostro bene più prezioso: la nostra Terra. È questo il tema dell'incontro pubblico organizzato dalla libera università del nuovo umanesimo "Accademia del Bruco" LUAB in collaborazione con 3Generazioni, che si terrà stasera lunedi 26 agosto inizio ore 21 a Lucca. Sono previsti gli interventi del dott. Felice Marra "Ripartire dai valori: la nostra Terra"; dell'imprenditore agricolo Guido Favilla che parlerà di " Biodinamica e grani antichi" e del dott. Massimo Silva direttore organizzativo LUAB che presenterà i "percorsi formativi inerenti l'agricoltura naturale". Il dott. Felice Marra ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa che vuole sensibilizzare i cittadini sulla cultura della tutela ambientale, della valorizzazione della nostra Terra e dell'importanza dell'economia reale. Il dott. Massimo Silva ha rimarcato che in un questa società degradata dove ogni giorno sentiamo notizie di distruzione ed inquinamento del nostro pianeta, occorre impegnarsi tutti per promuovere la nuova cultura ambientale in tutti i settori della nostra società. L'incontro si terrà stasera con inizio alle ore 21 presso l'Azienda Agricola dell'imprenditore Guido Favilla in via Randelli n. 268 a Lucca.