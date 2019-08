Cultura e spettacolo



S-Passo al Museo: campi settembrini per bambini e ragazzi

mercoledì, 21 agosto 2019, 09:51

CAMPUS PER BAMBINI DI ETA' 8 – 10 ANNI - Ci sono ancora alcuni giorni per iscriversi all'iniziativa S-Passo al Museo – Campi settembrini organizzata dai musei della Toscana e rivolta ai bambini da 8 a 10 anni di età. Le prenotazioni obbligatorie dovranno essere effettuate entro il 3 settembre per prendere parte a una serie di visite guidate che hanno l'obiettivo di avvicinare i giovanissimi alla conoscenza dei musei del territorio attraverso giochi, laboratori creativi e racconti. Personale esperto guiderà i giochi, accompagnerà i bambini nei musei della città e li affiancherà in ogni momento della giornata.

Il progetto è giunto alla quarta edizione e continua ad espandersi grazie alle attività proposte dai musei. A Lucca aderiscono all'iniziativa il Comune di Lucca con la Biblioteca Civica Agorà e l'Orto Botanico, il Complesso Museale Archeologico della Cattedrale di Lucca, Domus Romana, Fondazione Barsanti e Matteucci, Lu.C.C.A Lucca Center of Contemporary Art, Polo Museale della Toscana con il Museo di Villa Guinigi, Provincia di Lucca con Palazzo Ducale e il Museo del Risorgimento, Puccini Museum Casa Natale, Via Francigena Entry Point.

Le iniziative si svolgeranno dal 9 al 13 settembre dalle ore 8.30 alle ore 17; il punto di accoglienza e di ritrovo a fine attività sarà al Via Francigena Entry Point.

Lunedì 9 settembre l'avvio delle attività prevede la visita e il laboratorio creativo “L'avventura del pellegrino” al Via Francigena Entry Point e, a seguire, la visita e il laboratorio alla Domus Romana che si concentrerà, in particolare, sulla figura del legionario. Martedì 10 settembre le iniziative si spostano al Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale con un focus su “La storia di Ilaria del Carretto” per poi proseguire al museo Nazionale di Villa Guinigi con una visita ludico-didattica.

Il Museo del Risorgimento con una visita a tema riguardante “Le donne lucchesi del Risorgimento” e la visita al Lu.C.C.A dell'esposizione fotografica di Werner Bischof saranno invece al centro delle attività di mercoledì 11 settembre corredate, come di consueto, da giochi e laboratori didattici. Il giorno seguente, giovedì 12 settembre,un'altra giornata ricca di cultura e divertimento con le letture animate e il laboratorio creativo “Le macchine e le invenzioni” alla Biblioteca Agorà e, di seguito, la vista all'Orto Botanico dedicata a piante e ai semi a cura di A.DI.PA.Venerdì 13 settembre sarà la volta della scoperta del Museo Barsanti e Matteucci e del Puccini Museum-Casa Natale.Sabato 14 settembre, chiude il campo settembrino la serata speciale aperta a tutti gli iscritti: a partire dalle ore 22 a Palazzo Ducale sarà possibile partecipare al percorso olfattivo di Elisa Bonaparte e Maria Luisa di Borbone e visitare la Sala Ademollo con luci notturne.

Costi e informazioni – La spesa totale al giorno per bambino è di 25 euro e i gruppi per le attività e le visite saranno composti da un minimo di 16 persone fino ad un massimo di 20 persone. Prenotazione obbligatoria entro il 3 settembre; prevista la riduzione del 10% per soci Coop – Unicoop Tirreno. Sono attive alcune promozioni, in particolare: per tre giorni 65 euro (sconto 13%), per 4 giorni 85 euro (sconto 15%) per 5 giorni 100 euro (sconto 20%). Il pranzo prevede: acqua, focaccia farcita e frutta (martedì e mercoledì pranzo presso la Casermetta San Salvatore: acqua, primo e frutta).

Per informazioni e prenotazioni - tel. 0583.496554 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18 –info@viafrancigenaentrypoint.eu.

CAMPUS BAMBINI OVER 10 ANNI - Saranno effettuate inoltre attività dedicate ai ragazzi di età maggiore ai 10 anni. Le iniziative dureranno due settimane e si svolgeranno dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e rientrano sempre nelle attività di S-Passo al Museo. Si parte lunedì 2 settembre con la visita e il laboratorio al Museo del Motore a Scoppio per una giornata dedicata al tema “Motore a idrogeno e motore del futuro” (età consigliata 15-17 anni, costo 8 euro). Il 3 settembre l'appuntamento è con “A tavola nel Medioevo” al Via Francigena Entry Point per giovani di età 11 – 13 anni (età consigliata) al costo di 8 euro. Le attività riprenderanno giovedì 5 settembre con la vista e il laboratorio “Gli scavi archeologici” al Museo della Cattedrale (età consigliata 11-13 anni, costo 8 euro). Venerdì 6 settembre si chiude la prima settimana con la visita e il laboratorio “Il legionario” alla Domus Romana (età consigliata 11 -13 anni, costo 7 euro).

Il campus riprende, sempre con attività dalle ore 10.30 alle ore 12.30, da lunedì 9 settembre sempre con la visita e il laboratorio “Gli stemmi del Rinascimento” al Museo della Cattedrale per giovani (età consigliata) dagli 11 ai 13 anni (costo 8 euro). Il 10 settembre il campus si sposta al Via Francigena Entry Point con la visita e il laboratorio “Il mondo delle mappe” (età consigliata 11 -13 anni, costo 8 euro), mentre nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il Lu.C.C.A Center of Contemporary Art organizza la vista e il laboratorio “Il mondo in una scatola” per la mostra di Bischof (età consigliata 14 – 17 anni, costo 15 euro). Mercoledì 11 settembre di nuovo al Lu.C.C.A. Center of Contemporary Art viene proposta, questa volta nel consueto orario della mattina, la visita alla mostra fotografica di Werner Bischof e il laboratorio creativo “Io, tu, noi” per giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni (età consigliata) al costo di 15 euro. Si prosegue ancora il 12 settembre (orario 10.30 – 12.30) riproponendo le viste e i laboratori al Museo del Motore a Scoppio Fondazione Barsanti e Matteucci (età consigliata 15-17 anni, costo 8 euro). I campus settembrini per i ragazzi con più di 10 anni di età si chiuderanno venerdì 13 settembre con la visita e il laboratorio “Il legionario” alla Domus Romana in orario mattutino (età consigliata 11-13 anni, costo 7 euro).

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il museo che organizza la singola attività – Museo Barsanti e Matteucci 0583467870 – info@barsantiematteucci.it; Via Francigena Entry Point 0583496554 –info@viafrancigenaentrypoint.eu; Complesso museale e Archeologico della Cattedrale 0583.490530 –didattica@museocattedralelucca.it; Domus Romana 0583050060 – info@domusromanalucca.it; Lu.C.C.A Center of Contemporary Art 0583492180 – didattica@luccamuseum.com, info@luccamuseum.com.