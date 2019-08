Cultura e spettacolo



Salute mentale, parità di genere, omofobia: se ne parla al Real Collegio

lunedì, 5 agosto 2019, 13:01

Diritti e diritti negati, attraverso le parole di chi ogni giorno, anche a Lucca, ci mette la faccia. Questo il filo conduttore della conversazione che il giornalista PaoloMandoli intratterrà domani (6 agosto) alle 21,30 nel chiostro di Santa Caterina con i tre ospiti di Real Collegio Estate: Gemma Del Carlo, presidente della Fasm e del coordinamento toscano delle associazioni per la salute mentale; Paola Mazzoni, presidente della commissione pari opportunità della Provincia di Lucca; Luigi Romani, dell’associazione LuccAut, impegnata per la visibilità e la giustizia sociale di persone lgbt+.



Tre profili diversi eppure complementari, nel disegno di una mappa – certo non esaustiva – della discriminazione e del mancato riconoscimento. Il talk, quarto appuntamento del martedì, sarà occasione per fare il punto sui risultati a oggi raggiunti nei tre ambiti e per parlare degli obiettivi ancora da realizzare: una maggiore integrazione dei servizi socio-sanitari, affinché la persona con disagio mentale sia pienamente al centro dei percorsi di cura e le famiglie possano ricevere un supporto adeguato alla quotidianità; l’affermazione concreta della parità di genere negli ambienti di lavoro e nella rappresentanza istituzionale, l’educazione all’uguaglianza nelle scuole e l’utilizzo di un linguaggio che sappia accogliere ed esprimere le differenze; i diritti civili delle persone lgbt+, dal matrimonio ai figli, in un contesto ancora oggi connotato da episodi di omofobia e transfobia. Storie, insomma, di coraggio e impegno, che saranno condivise e aperte alle domande del pubblico di Real Collegio Estate, la nuova rassegna ideata per valorizzare il poco conosciuto chiostro di Santa Caterina e che vede la collaborazione tra il Real Collegio e alcune importanti realtà culturali del territorio: Virtuoso & Belcanto, Experia – Cantiere Obraz, Animando, Circolo del Jazz Lucca e Teatro del Giglio. Gli incontri condotti da Paolo Mandoli proseguiranno ogni martedì fino al 27 agosto. Si accede al chiostro da una porta opportunamente indicata di fianco alla facciata della basilica di San Frediano, su via della Cavallerizza.



Il prossimo evento sarà a cura del Circolo del Jazz Lucca: giovedì (8 agosto) concerto dell’Ilaria Giannecchini Quartet, dal titolo Jazz as well as.