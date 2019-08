Si apre con una mostra dedicata al Volto Santo il settembre dei Lucchesi nel Mondo

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 29 agosto 2019, 16:28

Ancora pochi giorni per presentare la propria candidatura per Young Vision, un progetto dedicato a 15 ragazzi under 30, che si affianca alla prima edizione di “Altre visioni”, una nuova rassegna di teatro internazionale d’autore che dal 7 al 18 settembre 2019 troverà spazio al Teatro del Giglio di Lucca

giovedì, 29 agosto 2019, 16:04

La storia di Lucca dal secondo dopoguerra ai giorni nostri rivive nelle foto del più importante studio fotografico cittadino, in quello che si preannuncia essere l'evento centrale del prossimo Settembre Lucchese

giovedì, 29 agosto 2019, 14:55

"Nella nostra città si parla spesso di 'cultura' e a volte con questo termine ci si riempie la bocca, ma quando si tratta di fare azioni politiche che portino all'incremento delle attività culturali ci si trova di fronte quasi sempre ad un vuoto angosciante".

giovedì, 29 agosto 2019, 13:04

Presentato il programma delle iniziative che aprirà il 1° settembre e proporrà tante occasioni diverse di fare memoria fino al 5 ottobre

giovedì, 29 agosto 2019, 12:14

Musica classica, danze popolari, colonne sonore e musical. Tante e diverse le suggestioni che la Francigena Chamber Orchestra proporrà domenica (1 settembre) al pubblico del chiostro di Santa Caterina. Il concerto, organizzato da Animando, avrà inizio alle 21,15 e sarà diretto dal maestro Rosella Isola

giovedì, 29 agosto 2019, 12:06

L'evento è organizzato dai Gruppi Donatori di Sangue Fratres di Sant'Anna, Sant'Alessio, San Donato, San Cassiano a Vico, San Pietro a Vico, Nave, Misericordia, Monte San Quirico, Santissima Annunziata e San Filippo, con la collaborazione della Sezione Soci Lucca di UniCoop Firenze e Fonte Ilaria