Ultimo fine settimana per visitare "Lo sguardo di Medusa nell'attesa di Perseo"

venerdì, 2 agosto 2019, 11:16

Ultimi giorni per visitare la mostra fotografica al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca "Lo sguardo di Medusa nell'attesa di Perseo" che omaggia lo "scatto" al femminile di 3 artiste del territorio lucchese: Sarah Binotto, Daniela Lazzareschi, Valentina Ramacciotti.

Il titolo della mostra, a ingresso libero e curata da Marella Pomponio, allude alla bellezza (quella che ha fatto condannare la Medusa da Atena, ma anche all'oggetto della fotografia) e alla sua disperata ricerca. Il tentativo di cogliere l'attimo, per consegnarlo alla memoria, sottraendolo al flusso inesorabile del tempo.

Una ricerca inesausta della bellezza intesa in senso "montaliano", delle piccole cose che rischiano di sfuggire al ritmo circadiano impiegatizio, nella natura e nelle pieghe interstiziali dell'esistenza, è quella condotta da Daniela Lazzareschi, che non ha bisogno della figura umana.La memoria, individuale o collettiva, che si deposita e innerva il paesaggio – naturale o modellato dal lavoro dell'uomo – è il soggetto del lavoro fotografico svolto da Sarah Binotto, che ha come fulcro anche il genius loci.Il paesaggio e l'esistente, nella loro precarietà e nelle varie declinazioni biologiche, simboliche, ecologiste ed etiche, sono per Valentina Ramacciotti il teatro in cui narrare le sue storie distopiche. La macchina fotografica (e la telecamera) diventa per lei strumento per ulteriori narrazioni (è anche scrittrice) per raccontare storie distopiche ma verosimili e ipotizzare civiltà e mondi futuri.

Il Palazzo delle Esposizioni per l'arte della città: prosegue l'opera di divulgazione delle esperienze e ricchezze artistiche figurative del nostro territorio portata avanti dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca nel suo Palazzo delle Esposizioni, oggi anche insieme alla Fondazione Lucca Sviluppo.

La mostra termina il 4 agosto. Ingresso libero, apertura dal martedì alla domenica, dalle 15,30 alle 19,30.

Il catalogo della mostra è disponibile al palazzo delle esposizioni.