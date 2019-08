Cultura e spettacolo



Un duo d’eccezione per il terzo appuntamento di Lucca Chamber Music Festival

martedì, 6 agosto 2019, 14:05

Mercoledì 7 agosto alle ore 21.15 presso la Chiesa della Misericordia in Piazza San Salvatore a Lucca andrà in scena per il terzo appuntamento del Lucca Chamber Music festival 2019 il Duo barocco formato dal violinista Marco Pedrona e dal clavicembalista Marco Montanelli.

I due musicisti presenteranno al pubblico alcune rarità del Barocco Italiano come la Sonata op.14 n.1 di Carlo Tessarini e il "capriccio sopra Ruggiero" di Bernardo Storace, delle quali il duo ha curato un’edizione discografica. A coronare la serata le celeberrime Didone abbandonata di G.Tartini e la Follia di A.Corelli.

Il Festival, ideato dal Trio Mirò, composto dai musicisti Carlo Alberto Valenti, Claudio Valenti e Carlo Benvenuti, si svolgerà dal 2 luglio al 25 ottobre 2019.Il Trio Mirò ha allargato i suoi orizzonti creando l’Associazione Elisa Baciocchi, con la quale continua questo importante cammino di riscoperta e valorizzazione del repertorio cameristico, sinonimo di un’ esperienza artistica coerente con il loro percorso musicale.

I biglietti saranno disponibili sul luogo del concerto dalle ore 17.

Il programma della serata e altri dettagli sono consultabili sul sito luccachambermusicfestival.org o sulla pagina fb Lucca Chamber Music Fetsival.

Info e prenotazioni al 3403181193