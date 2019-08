Cultura e spettacolo



Una mostra dedicata al lavoro di Giovanna Fiorani, la maestra che educava con il colore

mercoledì, 28 agosto 2019, 15:04

di barbara ghiselli

I visitatori che avranno modo di ammirare le opere presenti alla mostra Giovanna Fiorani – L'arte di fare la maestra – al centro civico di Camporgiano non potranno non stupirsi nel pensare che si tratta di 112 quadri realizzati tra la fine degli anni '50 e gli anni '90 dalle piccole mani dei bambini delle scuole elementari di Casciana e di Camporgiano. Quei bambini ebbero la fortuna di formarsi sotto la guida di Giovanna Fiorani, maestra “pioniera” che li aiutò

a crescere applicando un sistema d’insegnamento coraggioso, sperimentale e d’avanguardia, che esaltava la capacità pittorica dei suoi allievi. In quei quadri è possibile trovare suggestioni della pittura che va da Giotto a Picasso, dalla leggerezza dell’arte naïf alla potenza espressionista, dai colori di Matisse agli animali onirici di Ligabue, il tutto mirabilmente fuso in affollate scene corali, ricchissime di dettagli, dove tutto è sullo stesso piano e non obbedisce a regole prospettiche eppure pare tridimensionale.

La retrospettiva è promossa dal Comune e dalla Pro Loco di Camporgiano con il sostegno finanziario della Fondazione CaRiLucca, del Comune di Camporgiano, dell’Unione dei Comuni della Garfagnana e dell’Impresa Edile Guidi Gino e il patrocinio del Miur – Ufficio scolastico provinciale di Lucca e Massa Carrara, della Fondazione Pinac - Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi e dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo di Garfagnana.

La mostra è stata presentata questa mattina (28 agosto) a Lucca, nella sede dell’Ufficio scolastico provinciale, dal sindaco di Camporgiano Francesco Pifferi, dal presidente della Pro Loco di Camporgiano Graziano Satti, dalla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Donatella Buonriposi e dalla dirigente scolastica reggente dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo di Garfagnana Giovanna Stefani. Con loro anche il direttore amministrativo dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo di Garfagnana Feliciano Ravera e la nipote della maestra Fiorani e anche sua allieva, Stefania Fiorani.

Buonriposi ha ricordato che la maestra Giovanna Fiorani (1929 - 2017) è stata un esempio di competenza, impegno e innovazione, in una scuola dell’obbligo popolare, concepita per l’inclusione. E' stata una figura di eccellenza didattica e professionale della scuola elementare di Casciana e di Camporgiano dal 1959 al 1990. C’è infatti chi da un lato la paragona a don Milani per la sua capacità di coniugare il lavoro didattico con la capacità di leggere e interpretare i cambiamenti della realtà socioeconomica di un contesto territoriale marginale come quello dell’alta Garfagnana, mantenendo i legami con gli usi e le tradizioni secolari di quella civiltà contadina e chi, dall’altro, ne sottolinea le affinità con Maria Montessori che teorizzò la necessità, per ogni allievo, del “lavoro libero”. E proprio come Don Milani, la maestra Fiorani intendeva fornire strumenti di analisi e di espressione a tutti i suoi allievi «non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo», come affermava Gianni Rodari in Grammatica della fantasia.

Come hanno ricordato Stefania Fiorani e Sisto Bertacchi, un altro ex alunno della maestra:” Il suo “metodo”, basato sulla lettura della vita quotidiana e del paesaggio, ha permesso a tantissimi bambini – parallelamente allo sviluppo delle competenze più strettamente scolastiche – di arricchire ed esprimere la propria personalità. Le loro opere, che si tratti di grandi tele o di disegni sui quaderni a righe, non si limitano a riprodurre ciò che i piccoli vedono intorno a loro ma sviluppano in libertà ogni forma e ogni colore che il loro sguardo intercetta”.

Hanno anche aggiunto che la maestra Fiorani non metteva mano – pare incredibile a guardare le tele – nei disegni dei suoi ragazzi se non per insegnare la fluidità della tempera o presentare la combinazione dei colori per realizzare una più ampia gamma di sfumature.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Pifferi e da parte della dirigente Giovanna Stefani per la realizzazione di questa mostra, che ha come obiettivo, non solo quello di essere un momento celebrativo della figura di Giovanna Fiorani, ma anche la volontà e la potenzialità di realizzare, in un secondo momento, una mostra permanente con le opere dei suoi alunni e un centro studi a lei dedicato dove viene spiegato il suo metodo d'insegnamento. Dello stesso parere Graziano Satti che ritiene la mostra un modo per valorizzare queste vere e proprie opere d'arte. “Le opere realizzate dagli allievi della maestra Fiorani – ha evidenziato Ravera – sono il frutto di un'attenta osservazione

della realtà circostante. Non ci sono spazi vuoti nelle opere e la manualità dei bambini è davvero sorprendente, frutto di un ottimo sistema d'insegnamento sperimentale”.

Alla presentazione è stato inoltre detto che i lavori realizzati sono liberi dalla “camicia di forza” della visione e rappresentazione prospettica, niente gerarchie, poche proporzioni e un uso interessante delle sproporzioni dal valore espressionista. Benché propongano solo due dimensioni e siano piene di colori densi e piatti, le opere sembrano suggerire che i piccoli autori pensavano il colore come una terza dimensione. Un colore scelto in funzione emotiva oltre che espressiva, che “accende” e rende “a sbalzo” il quotidiano che li circonda.

Sorprende un po’ scoprire come tutto questo avvenisse non in una grande città ma in alta Garfagnana, prima nella frazione di Casciana (dal 1959 al 1974) e poi – dopo la chiusura della scuola – a Camporgiano (1974-1990) eppure è proprio quel contesto che ha reso possibile il “miracolo”. In quegli anni tutte le piccole frazioni di montagna, anche le più isolate, erano dotate di una scuola elementare, la popolazione era numerosa e la vita scandita dalle attività tradizionali legate alla civiltà contadina. Il taglio della legna, l’allevamento e la macellazione degli animali, il lavoro nei campi, l’arrivo dell’ombrellaio e le feste religiose sono al centro delle opere dei ragazzi e raccontano con accuratezza la storia di una società che non esiste più.

Questi lavori e il “metodo Fiorani” valicarono ben presto i confini della Garfagnana e ottennero segnalazioni e premi a livello nazionale e internazionale, con esposizioni addirittura a Tokyo, Praga, Stoccolma e New York. Dai primi anni Sessanta, inoltre, molti disegni delle classi della maestra Fiorani sono gelosamente e amorevolmente custoditi nei cassetti di PInAC, la Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi (Rezzato, Brescia) un museo che raccoglie, studia e promuove l’espressività infantile che a oggi raccoglie oltre 7mila 400 opere provenienti da 76 paesi.

A distanza di 17 anni dall’ultima mostra dedicata al lavoro della maestra Fiorani e dei suoi ragazzi, i promotori hanno voluto rileggere e riscoprire i valori e i contenuti in questa esperienza non tanto per una valutazione artistico-estetica o storico-commemorativa, ma soprattutto per una rivisitazione sociologica e pedagogica di una figura complessa e geniale che ha sperimentato e in molti casi anticipato metodologie didattiche cui la scuola italiana è approdata con decenni di ritardo e che forse ancora non sfrutta appieno nelle loro potenzialità.

La mostra è a ingresso libero con orario tutti i giorni dalle 17 alle 19 - venerdì, sabato e domenica aperto anche dalle 21 alle 22.30. Su prenotazione la mostra sarà visitabile anche alle scuole durante le ore della mattina.Per informazioni: 338 2879741 – prolococamporgiano@gmail.com