Uno tra i più grandi della Musica: Hans-Andrè Stamm a Camaiore e a Lucca

sabato, 17 agosto 2019, 09:34

Per il terzo anno consecutivo parteciperà al festival organistico "Città di Camaiore" (il concerto è previsto per Martedi 20 Agosto alle 21,15 presso la Chiesa della Badia) e per il secondo consecutivo a Lucca (giovedi 22 agosto alle ore 19,00 presso la Cattedrale di San Martino) dove lo scorso anno è stato invitato però oltre che da Flam anche dalla Sagra Musicale Lucchese. Parliamo di Hans-Andrè Stamm, considerato oggi uno tra i massimi compositori viventi. Virtuoso organista ma anche compositore che annovera una copiosa produzione anche nel campo della musica da film ed in quella sinfonica, Stamm sembra attingere da una fonte di ispirazione che lo porta ad esprimersi in forme diverse, attingendo alla tradizione classica, ma anche aprendosi ad aspetti della musica chiaramente influenzati da generi musicali legati a contesti folkloristici, popolari, nati in vari paesi del mondo. Ci diceva un suo estimatore che con Stamm è possibile immergersi nel cuore della musica, nei suoi aspetti più belli, legati a melodie intramontabili, ma anche densi di quella sapienza nell'arte compositiva che si basa su contrappunto, melodia, armonia.



Su youtube sono centinaia i filmati presenti, ma ascoltarlo dal vivo è stata un'esperienza unica e indimenticabile per tutti coloro che hanno potuto essere presenti. Il programma che Stamm presenterà a Camaiore il 20 ed il 22 a Lucca vede la presenza di Michael Frangen alla tromba e di Anja Einig alle percussioni. Oltre a proporre sue composizioni, di cui alcune nuove, Stamm presenterà anche qualche brano dal repertorio classico (Bach, Haendel e altri) da lui personalmente trascritto e rivisitato.



Un'occasione da non perdere dunque, realizzata in collaborazione tra l'associazione "Marco Santucci" di Camaiore e la FLAM – Federazione Lucchese delle associazioni musicali di Lucca con il contributo dei Comuni di Camaiore e Lucca e delle fondazioni Cassa risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca e vari sponsor.