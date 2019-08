Cultura e spettacolo



Young Vision: ancora pochi giorni per presentare la propria candidatura

giovedì, 29 agosto 2019, 16:28

Ancora pochi giorni per presentare la propria candidatura per Young Vision, un progetto dedicato a 15 ragazzi under 30, che si affianca alla prima edizione di “Altre visioni”, una nuova rassegna di teatro internazionale d’autore che dal 7 al 18 settembre 2019 troverà spazio al Teatro del Giglio di Lucca. La rassegna, con la direzione artistica di Maria Grazia Cipriani, è a cura del Teatro Del Carretto, con la collaborazione del Teatro Del Giglio e il sostegno del Comune di Lucca e della Fondazione Banca del Monte.

Young Vision è un progetto costituito da un calendario di incontri di confronto e formazione teatrale rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni, con l’obiettivo di far maturare conoscenza e consapevolezza critica rispetto al mondo teatrale. I partecipanti, selezionati tramite call, incontreranno alcune compagnie ospiti della rassegna e personalità esperte del mondo teatrale nazionale (il critico teatrale Simone Nebbia, in collaborazione con la testata Teatro e Critica, e Silvia Ferrari, organizzatrice teatrale). Assisteranno inoltre ai tre spettacoli della rassegna creando momenti di confronto post-spettacolo.

Un focus in particolare sarà dedicato al Teatro Del Carretto, con l’incontro con la regista Maria Grazia Cipriani e un percorso attraverso 35 anni di storia della Compagnia.

Il calendario completo degli incontri è disponibile sui canali social e sul sito del Teatro Del Carretto (www.teatrodelcarretto.it).

Per inviare la propria candidatura a Young Vision occorre inviare una propria breve presentazione (massimo 1500 caratteri) entro l’1 settembre 2019 alla mail teatrodelcarretto83@gmail.com.