25 mila persone per "Ricordare Lucca 70 anni di Foto Alcide", è record d'ingressi

venerdì, 27 settembre 2019, 17:29

di barbara ghiselli

“Questa mostra fotografica, che racchiude oltre 420 immagini degli ultimi 70 anni della storia di Lucca, è stata un grande regalo alla città”. Queste le parole del professor Umberto Sereni all'incontro con la stampa dove è stato fatto un bilancio della mostra “Ricordare Lucca 70 anni di Foto Alcide” nella chiesa di San Cristoforo, mostra che è stata inaugurata il 6 settembre e che chiuderà il 29 settembre(ancora tutto un fine settimana dunque per i visitatori che volessero approfittare di questa occasione per ammirare questa mostra davvero unica).

Il successo della mostra, a ingresso libero, è testimoniato anche dalle circa 25mila persone che hanno ammirato le fotografie al suo interno divise nelle varie sezioni , dai personaggi di ieri e di oggi, come eravamo, Lucca a Lavoro, Lucca in movimento, gli eventi, la Lucchese, lo sport, Lucca Comics, il Summer Festival e molto altro.

Sereni, nell'occasione, ha voluto rinnovare la sua proposta ovvero che la mostra diventi permanente e trovi magari collocazione in un'ala di palazzo Guinigi.

Alessandro “Mimmo” e Claudio Tosi, soddisfatti ed emozionati per l'andamento della mostra, che ha superato le loro più rosee aspettative, hanno deciso di mettere in vendita le foto al suo interno per sostenere due progetti importanti per la comunità: acquisto di materiale utile per i bambini della Neuropsichiatria infantile di Lucca e sviluppare eventuali iniziative degli “Amici dell'archivio fotografico lucchese”. Per prenotare le immagini basterà rivolgersi alla reception della mostra e fare un'offerta minima di 25 euro a foto. La consegna delle foto verrà effettuata domenica 29 settembre dalle 17 alle 20 o eventualmente nei giorni successivi presso foto Alcide in via Mazzini, 40 (zona stazione).

Mimmo Tosi ha poi voluto fare un sentito ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo hanno reso possibile che questa mostra diventasse realtà come l'architetto Anna Martorana che si è occupata dell'allestimento, Tommaso Stefanelli, Giuseppe Bartelloni per la Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lamberto Serafini dell'associazione “Amici dell'archivio fotografico” e Francesca Fazzi che si è occupata del catalogo della mostra, edito appunto da Maria Pacini Fazzi. “Mi piacerebbe inoltre donare alla città la camera oscura presente alla mostra, usata da mio padre tanti anni fa”ha aggiunto Mimmo.

“La storia non si legge solo nei testi ma anche nelle immagini – ha dichiarato Serafini – ed è per questo che ritengo fondamentale una mostra come questa. La proposta del professor Sereni mi trova completamente d'accordo: auspico infatti che un'esposizione di questo tipo diventi permanente anzi vorrei far presente che uno dei miei sogni sarebbe quello di riunire tutti gli archivi storici in un unico luogo, chissà se potrai mai succedere una cosa del genere?”.

Francesca Fazzi si è detta veramente felice di aver collaborato alla realizzazione del catalogo della mostra che racchiude l'anima di Lucca con i suoi numerosi eventi, con i personaggi che sono venuti a visitare la città e con i cittadini immortalati nei vari scatti.

“Avevo detto che questa mostra sarebbe stata l'evento clou del settembre lucchese e così è stato, - ha concluso Sereni - d'altronde la mostra è eccezionale, ogni singolo scatto lo e la chiesa di San Cristoforo è meravigliosa...a questo proposito vorrei lanciare un'altra proposta: perché non fare di questo posto un luogo di accoglienza per turisti?”.

