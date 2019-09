Cultura e spettacolo



A Lucca nasce ART, per diventare attore professionista di cinema e teatro

mercoledì, 25 settembre 2019, 15:49

di barbara ghiselli

“Passione, convinzione e voglia di studiare”. Queste sono le caratteristiche necessarie – secondo Emiliano Galigani, direttore della casa di produzione Metropolis - per uno studente che dopo il diploma voglia intraprendere l'accademia recitazione Toscana (ART), nuovo progetto che nasce a completamento dell'offerta formativa già proposta da accademia cinema Toscana.

ART è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato lo stesso Galigani, l’assessore alla cultura del comune di Lucca Stefano Ragghianti e Andrea Salani per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in rappresentanza dei due enti che supportano il progetto.

Come ha spiegato Galigani:”Da un lato o dall’altro dalla cinepresa, davanti e dietro lo schermo, con il corso triennale di accademia recitazione sarà possibile scegliere la propria strada nel settore della recitazione e della performance in tutte le sue declinazioni, attraverso lo studio di teatro, cinema, televisione, teatrodanza, produzione, regia teatrale, danza, tecnica vocale e canto, doppiaggio, storia del cinema e del teatro e molto altro ancora Il tutto, all’interno di quel 'campus naturale' e unico che è Lucca”. La maggior parte delle attività di ART, infatti, così come quelle di accademia cinema Toscana, si svolgono all’interno delle mura, tra le aule in via Elisa e la ricchissima mediateca dell'Agorà, le biblioteche cittadine, come quella dedicata alle arti visive della Fondazione Ragghianti, e, tra i servizi, la. mensa della scuola IMT Alti Studi Lucca. Le dimensioni di Lucca città, quindi, diventano un punto di forza per ART e un elemento facilitatore per i suoi studenti.

Ma nel dettaglio di cosa si occuperà ART?

“ART è un nuovo modello di scuola di recitazione, un percorso triennale innovativo, - ha dichiarato Galigani - multidisciplinare, internazionale e intensivo. È un corso che mira a creare una figura di attore e performer completa, preparata dal punto di vista teorico e pratico. A sostegno di tale preparazione non ci sono soltanto le ore passate in aula, ma anche gli approfondimenti offerti dai workshop e le attività pratiche, per un approccio dinamico alla recitazione, improvvisazione, studio dei testi, movimento del corpo e utilizzo della voce, grazie anche alla collaborazione con accademia cinema Toscana. Tra le materie anche l’inglese studiato con madrelingua per imparare il gergo specifico del mestiere che si andrà a intraprendere”. Il corso è intensivo, immersivo e totalizzante, come lo ha definito Galigani, con attività didattiche e laboratoriali che occupano tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, e a volte anche il fine settimana.

Gli studenti potranno inoltre beneficiare di agevolazioni. Prima di tutto, cinque borse di studio che copriranno il 50 per cento del costo annuale del corso triennale per altrettanti studenti scelti sulla base dei provini sostenuti per entrare in Accademia. Poi i vari servizi, come il casting center, che segue l'allievo nell'evolversi della sua formazione, un book fotografico da presentare ai casting, e le produzioni; poi le numerose convenzioni, non solo con biblioteche, mediateca e mensa, ma anche con copisterie e privati che offrono alloggi e spazi formativi.

Tra questi spazi, c’è anche Metropolis Officine culturali (MOC), una delle novità principali per Lucca legate al nuovo corso ART. Si tratta di un laboratorio di produzione culturale di più di 200 metri quadrati, situato in Via Nicola Barbantini 45, destinato all’incontro e alla generazione di idee creative, nel quale si terrà tutta la parte di pratica attoriale.

Grande soddisfazione da parte di Ragghianti per questa iniziativa che contribuisce all'arricchimento della vita culturale della città. “A Lucca oltre ai residenti e ai turisti che si fermano pochi giorni – ha dichiarato Ragghianti - esistono anche figure intermedie rappresentate per lo più da giovani che vengono in una città 'a misura d'uomo' per studiare . Sono quindi contento che l'offerta formativa si ampli e come amministrazione siamo dunque lieti di supportare l'iniziativa”.

Salani ha ricordato che ART significa cultura, istruzione e formazione, argomenti molto sentiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che si attiva da sempre per la loro promozione. “E' in quest'ottica quindi che la Fondazione ha deciso di sostenere questo progetto; – ha aggiunto Salani – altro motivo, che ci rende felici, è inoltre il fatto che gli spazi ristrutturati, come quelli del complesso San Francesco, possano servire a questo scopo, e quindi siamo ben lieti che siano utilizzati dagli studenti dell'accademia”.

L’appuntamento è per il 28 settembre (dalle 9.30 alle 17 in via Elisa 63) con l’usuale Open day autunnale di Accademia Cinema Toscana (ACT) e del nuovo corso triennale Accademia Recitazione Toscana (ART). Domenica 29 settembre sarà invece dedicata alla seconda sessione di provini di ammissione al corso ART presso l’aula in Viale Cadorna 14. Le iscrizioni chiudono il 29 settembre (ma è possibile presentare i moduli successivamente, con un extra sulla quota annuale). Il corso inizierà il 4 novembre.

Per maggiori informazioni: www.accademiarecitazionetoscana.it.