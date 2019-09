A Luccartigiana si parla della Vestizione del Volto Santo

Altri articoli in Cultura e spettacolo

domenica, 29 settembre 2019, 10:10

Si è chiusa lo scorso 15 settembre l’edizione zero della rassegna culturale Real Collegio Estate e, per il presidente Francesco Franceschini, è tempo di tracciare un primo bilancio

sabato, 28 settembre 2019, 11:46

Chiusura in grande stile per Open Gold e Festival Boccherini, le rassegne promosse dall’ISSM “L. Boccherini” in settembre. Lunedì 30, alle 21, saliranno sul palco dell’auditorium del conservatorio cittadino l’Orchestra del “Boccherini” e il violoncellista Enrico Bronzi, per quest’occasione nella veste di direttore e solista

sabato, 28 settembre 2019, 11:07

Due giorni di porte aperte e prove gratuite per provare a fare teatro. La Cattiva Compagnia presenta i "Corsi di teatro, dizione e regia" per adulti, ragazzi e bambini con la possibilità di provare gratuitamente e senza impegno le prime lezioni

sabato, 28 settembre 2019, 11:00

Martedì 1° ottobre a partire dalle ore 15.30 a Palazzo Ducale, sede della Provincia di Lucca, si svolgerà un incontro aperto alla cittadinanza su come riconoscere, prevenire e curare l’ictus cerebrale

sabato, 28 settembre 2019, 08:42

"Nella Setta" di Flavia Piccinni e di Carmine Gazzanni vince il prestigioso Premio Mattarella Giornalismo 2019. A premiare i due autori, nella suggestiva cornice dell'Abbazia di Montecassino, i genitori del giovane Marco Vannini

venerdì, 27 settembre 2019, 19:49

Sabato 28 settembre si terrà il terzo appuntamento della rassegna di teatro amatoriale “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano